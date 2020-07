Juranović očito obukao krive kopačke, a Čuić je kao švicarski nožić! Gojak razočarao skaute

Dinamovi braniči nisu bili neka sreća, a kod Hajduka je uz Čuića odlično odigrao i Vušković. S 18 godina pokazao je da ima crtu vođe u sebi. Već godinama Hajduk traži takav profil igrača

<p>Sa serijom loših rezultata i igara <strong>Dinamo i Hajduk</strong> ušli su u najveći hrvatski derbi. A rezultat derbija? Prava bomba! Jedan od boljih susreta u posljednjih nekoliko godina odigrali su 'bili' i modri'. Vidjeli smo sve.</p><p>Pet golova, crveni karton, sjajni preokret i još mnoštvo prilika. Splićani su na kraju došli do pobjede, ali svejedno su ispali iz utrke za drugo mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Unatoč pobjedi u derbiju, jasno je da će i sljedeće sezone u kvalifikacije za Europsku ligu, a Dinamo s ovakvom igrom ne bi prošao ni drugo pretkolo Lige prvaka.</p><p>Tko je bio najbolji, tko je opravdao očekivanja, a tko je u potpunosti podbacio? Saznajte u našem tekstu... Kako su igrali?</p><h2>Dinamo, 4-2-3-1</h2><p>Dominik Livaković (6,5) - Dinamov golman ne posustaje, najsigurnija je karika "modrih" tijekom cijele sezone, a to je pokazao i u derbiju. Obranio je sjajne situacije Čolini, Caktašu... Kod sva tri gola je bio nemoćan...</p><p>Petar Stojanović (6,5) - Pokušavao je prema naprijed, ordinirao desnom stranom i bio poprilično rastrčan, ali pravih ubačaja nije bilo sve do 61. minute. Pronašao je tad Oršića koji je zabio za 2-1.</p><p>Kevin Theophile-Catherine (5,5) - Kao da ga je malo izvan ritma izbacila trakavica oko potpisivanja novog ugovora. Trebat će mu još par utakmica da uđe u pravi ritam, dodavanja su mu bila nesigurna. Zabio je autogol za poraz u završnici...</p><p>Emir Dilaver (5,5) - Na dušu mu ide gol Čuića, zakasnio je u blok. Ipak, bio je najsigurniji u Dinamovoj "klimavoj" i raštimanoj obrani. </p><p>Francois Moubandje (5) - Još jedna grozna utakmica švicarskog Kamerunca. Maksimirska publika sarkastično mu je pljeskala po izlasku iz igre, a ovaj nije shvatio sarkazam pa je razvukao smiješak od uha do uha.</p><p>Arijan Ademi (5,5) - Nes(p)retno je igrao rukom i skrivio penal. Nekoliko minuta ranije slabo reagirao i pucao u blok u obećavajućoj situaciji za postizanje gola. Kapetan Dinama malo je izvan ritma.</p><p>Nikola Moro (6) - Najbolji u Dinamovoj sredini, sjajan u skoku. U prvom poluvremenu očistio nekoliko opasnih situacija.</p><p>Amer Gojak (5) - Došli ga gledati skauti Fiorentine i Atalante, a dobio dva naivna i nepotrebna žuta kartona. Talijani su otišli nezadovoljni viđenim.</p><p>Luka Ivanušec (6,5) - Snalažljivo zabio nakon greške Juranovića, imao još par prodora i pokušaja, ali nedostajalo je mirnoće u završnici da ta predstava bude još bolja.</p><p>Damien Kadzior (6) - Poljak uvijek isporuči ono što se od njega očekuje. Iz igre izašao nakon što je dobio udarac u glavu.</p><p>Sandro Kulenović (5,5) - Nije se uspio othrvati Vuškoviću i Dimitrovu. Slab u duelu, nedovoljno čvrst u skoku.</p><p><strong>Ušli: </strong></p><p>Mario Čuže (6) - Zamijenio je nevidljivog Kulenovića, imao jednu akciju u kojoj je odjurio u kontru nakon čega je Dinamo skoro zabio. Trudio se, ali nije mogao ništa u špici pored Vuškovića i Dimitrova. Kao i njegov robusniji kolega Sandro.</p><p>Mislav Oršić (6,5) - Njegovim ulaskom Dinamo je zaigrao znatno konkretnije. Zabio je Mislav gol za 2-1, prvi nakon korona-stanke. To mu je prvi gol Hajduku u dresu Dinama. Tri je zabio Hajduku s Interom.</p><p>Josip Šutalo (6) - On i nije imao toliko težak zadatak. Zamijenio je katastrofalnog Moubandjea i nije nije mogao biti gori što god napravio. Odradio je korektno svoju minutažu na neprirodnoj poziciji.</p><p>Marko Đira (-) - Ušao je u 83. minuti, nedovoljno za ocjenu.</p><p>Trener: Zoran Mamić (6) - Došao je kao vatrogasno rješenje do kraja sezone. Poznaje jako dobro momčad, ali nije mogao puno toga promijeniti u odnosu na ono što je igrao Igor Jovićević. Pokušao je trgnuti momčad s nekoliko promjena, ali s igračem manje ipak nisu mogli protiv raspoloženog Hajduka.</p><h2>Hajduk, 4-2-3-1</h2><p>Josip Posavec (6) - Nakon niza kikseva, Posavec je napokon bio siguran na golu. Da, primio je dva gola, ali u oba slučaja je bio u potpunosti nemoćan. Doduše, osim tih golova, Dinamo nije baš ni imao opasne prilike, ali ono što su uputili, golman Hajduka je sigurno poskidao.</p><p>Josip Juranović (5) - Ovo je bila utakmica koju će desni bek Hajduka probati zaboraviti. Skrivio je oba gola koja su "majstori s mora" primili, klizao je po terenu. Tko zna, možda mu je oružar pripremio krive kopačke...</p><p>Kristian Dimitrov (6,5) - Bugarin je bio prva linija distribucije lopte kod Hajduka, poprilično siguran na lopti. Najbolja karika u obrani "bilih" večeras i čovjek koji je 'ugušio' Sandra Kulenovića koji kao da nije ni došao na utakmicu.</p><p>Mario Vušković (6) - S 18 godina pokazao je da ima crtu vođe u sebi. Već godinama Hajduk traži takvog tipa igrača. Jak i moćan u skoku, nezaustavljiv u duelima. Odigrao je još jednu klasnu utakmicu i pokazao zašto je Hajduk odbio 'sitne' milijune koje je nudila Fiorentina...</p><p>David Čolina (6,5) - Napokon jedna solidna partija ovog talentiranog lijevog beka. Probijao je po lijevoj strani, nekoliko puta sa sjajnim ubačajima pronalazio svoje suigrače i pokazao 'modrima' što su izgubili...</p><p>Stanko Jurić (6,5) - Jedan od najkritiziranijih igrača Hajduka, nije igrao od poraza od Lokomotive zbog ozljede, a danas zaigrao odmah od prve minute. Siguran na sredini terena, snažan u duelima, vezni red Dinama se pored njega nije baš naigrao.</p><p>Mario Čuić (8) - Mladi veznjak Hajduka je kao švicarski nožić. Iskoristiv na hrpu pozicija, iako ima tek 19 godina, ovaj je Splićanin taktički jako pismen. Pokazao je to u 31. minuti kad se sjajno ubacio iz drugog plana i prekrasnim udarcem poentirao za 1-1. a sposobnost ulaska iz drugog plana pokazao je u 81. minuti kada je pratio Hajdukovu akciju, a onda i zabio glavom za 2-2. Debitirao je protiv Istre 11. lipnja, a večeras je bio najbolji na terenu. </p><p>Bassel Jradi (6) - Libanonac je jedan od najkompletnijih Hajdukovih nogometaša. Pravi 'španer', koji zna što treba napraviti s loptom u kojem trenutku. Igrao je nešto povučeniju rolu nego inače, ali bio je poveznica između napada i obrane...</p><p>Mijo Caktaš (6) - Najbolji je strijelac Hajduka i jedan od najkonstantnijih igrača splitske momčadi. Promašio je penal, ali odradio je svoju lidersku ulogu. Asistirao je za 2-2 i pokrenuo nekoliko akcija nakon kojih je Hajduk zaprijetio...</p><p>Samuel Eduok (6,5) - Igor Tudor dao mu je povjerenje u ovoj utakmici, a ovaj mu je to vratio asistencijom za Čuića. Namučio je Dilavera i Catherinea s kojima se borio do svog izlaska. Bio je prvi čovjek Hajdukovog presinga, odvlačio je stopere i otvarao prostor Jairu i Caktašu. Nije zabio, ali Eduok je napokon odigrao u skladu sa svojim primanjima. </p><p>Jairo de Macedo da Silva (6) - Jedan od stranaca koji je već sada ostavio najveći trag u Hajduku. Grize i bori se za svaku loptu, za njega nema izgubljenih duela, no nekada možda i pretjera sa svojim brazilskim vicem u igri. Odigrao je korektnu utakmicu, Hajduk bez njega nije ista momčad...</p><p><strong>Ušli: </strong></p><p>Ivan Brnić (6) - Ušao je umjesto Eduoka u 64. minuti, ali nije uspio puno pokazati. Trudio se i borio, ali igrao je na neprirodnoj poziciji.</p><p>Darko Nejašmić (-) - Igrao je premalo za ocjenu.</p><p>Leon Kreković (6) - Ušao je u 83. minuti, kad i Nejašmić. Igrao je također premalo za ocjenu, ali odlučili smo mu dati šesticu za asistenciju za autogol Catherinea koji je donio Hajduku pobjedu.</p><p>Ivan Dolček (-) - Igrao premalo za ocjenu.</p><p>Stipe Radić (-) Igrao premalo za ocjenu.</p><p>Trener: Igor Tudor (7) - Hajduk je imao četiri poraza u posljednjih pet utakmica i Igor Tudor je bio pod nenormalnim pritiskom. Dio navijača već danima traži njegov odlazak, ali on je u teškim okolnostima uspio pripremiti svoju momčad koja je odigrala sjajnu utakmicu. Uvjerljivo najbolja Hajdukova u proljetnom dijelu sezone. Pogodio je s Jurićem i Čuićem u prvih 11, a u 83. minuti uveo je Leona Krekovića koji je asistirao za pobjednički gol.</p>