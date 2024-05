Juranović: Stanišić ili ja? Nema ljutnje, samo neka mi slavimo. Sučić: Ponosan sam i na bratića!

Hrvatska nogometna reprezentacija započela je "akciju Njemačka". Zlatko Dalić sa svojim će izabranicima do 5. lipnja biti u Rijeci, onda će se 'vatreni' na jedan dan zaputiti u Vatikan, pa dva dana kasnije lete za Lisabon gdje će 8. lipnja odigrati prijateljsku utakmicu s Portugalom. Ali, prije toga na Rujevici nas 3. lipnja čeka Sjeverna Makedonija.

Prvog "radnog dana" Dalić na raspolaganju ima 12 igrača (Labrović, Ivušić, Sosa, Šutalo, Vida, Juranović, Ivanušec, Majer, Sučić Vlašić, Marco Pašalić i Pjaca), a uoči prvog treninga (u 18 sati) pred medijima su se pojavili Josip Juranović i Luka Sučić.

- Kad dođemo u reprezentaciju, posebice poslije naporne klupske sezone, osjećamo se kao doma. Vidimo obitelj i prijatelje, nema razloge nikakvoj brizi, pa smo svi nasmijani - kaže Josip Juranović, pa dodaje:

- Ma ja sam se smijao i prije kraja sezone, i prije nego što smo s Union Berlinom osigurali ostanak u ligi. Svaka sezona nosi neke teške izazove, tako je to donijela i ova. Moram biti iskren, nije bilo lako, ali na kraju smo odradili sve što smo trebali, pa se sad u miru okrećemo reprezentaciji.

Igrate u Njemačkoj, osjeća li se tamo kako stiže Europsko prvenstvo?

- Zadnjih par tjedana se osjetilo kako se zakuhava ta priča, i Nijemci jedva čekaju da to sve skupa krene. Kao i mi, naš je cilj jasan, jedva čekamo doći tamo i napraviti što bolji rezultat.

Hrvatska se kroz povijest uvijek mučila na europskim prvenstvima...

- Znamo to, čuli smo i izjave izbornika na tu temu. Nećemo si stavljati omču oko vrata, idemo utakmicu po utakmicu. Poslije Svjetskog prvenstva u Kataru i Lige nacija znamo tko smo i što smo, tako ćemo se postaviti na terenu na svakoj utakmici.

Vi se za poziciju u momčadi borite s Josipom Stanišićem.

- Nije to borba, mi smo prijatelji, jedva smo čekali doći ovdje. I tko god igra, najvažnija Hrvatska. Nema tu ljutnje, a želimo pobjede i kao igrači s klupe, pa i ako smo na tribini. Kao i svi oni koji nisu pozvani. Stanišića sam puno puta vidio na terenu, igra jako dobro, sretan sam zbog njega. Samo neka tako nastavi i zaobiđu ga ozljede.

Jeste li poslije ovakve sezone igrački na istoj razini kao u Kataru?

- To ćemo vidjeti, ha, ha. Nitko ne zna kakvi ćemo biti na Euru. Naša sezona? To je Bundesliga. Vidjeli ste, Stuttgart se lani borio za ostanak, sad su ispred Bayerna, ušli su u Ligu prvaka. Nitko nije očekivao da će se Union Berlin boriti za ostanak, ali ne mogu reći da je to bila neuspješna sezona. Što vas ne ubije, ojača vas. Ostali smo u ligi, a sljedeće sezone idemo po bolji plasman.

Kako je bilo surađivati s Nenadom Bjelicom?

- Drago mi je što sam dobio tu priliku i dalje se redovito čujemo. Bjelica je došao u teškoj situaciji kad smo bili 13 utakmica bez pobjede, to su bila teška vremena. Njegovim dolaskom smo se malo primirili, kasnije je to bilo "li-la". Što mogu reći o njemu? Jako dobra osoba i dobar trener.

U Rotterdamu ste igrali pred 40-ak tisuća Hrvata, sad će ih po njemačkim gradovima biti i duplo više.

- Znamo da ćemo se osjećati kao da igramo kod kuće, možda bude male pozitivne nervoze. U Rotterdamu smo s terena čuli samo naše navijači, uživali smo na terenu. Vjerujem da će u Berlinu isto biti tako, još kad na stadion dođe 75 tisuća navijača. Jedva čekam tu utakmicu, kockice na tribinama, pa da razveselimo naše navijače - rekao je Juranović, pa za kraj dobacio:

- Nemamo više ulaznica, ha, ha.

Velika Gorica: Mladi vatreni slavili protiv Bjelorusije | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Luka Sučić je dio "vatrenih" bio na Svjetskom prvenstvu u Kataru, pa zbog ozljede propustio završnicu Lige nacija.

- Puno mi znači podrška izbornika, i dok sam bio ozlijeđen smo cijelo vrijeme bili u kontaktu. Žao mi je što sam zbog nekih ozljeda morao propustiti reprezentativna okupljanja, sad sam zdrav i sretan što sam opet ovdje. Spreman sam pomoći - kaže Luka Sučić čiji je bratić Petar ostao na pretpozivu za Europsko prvenstvo:

- Čuli smo se, naravno. Presretan sam zbog njega, znam da je oduvijek želio igrati za Hrvatsku, baš kao i ja. To je nešto posebno za našu obitelj. Tko je bolji? On misli da je on, ja da sam ja, ha, ha. Sretan sam što igra dobro u Dinamu, samo neka tako nastavi, sigurno će doći poziv i na njegovu adresu.

Očekivanja od Eura?

- Visoka! Idemo korak po korak, cilj je prvo proći skupinu, pa uz Božju pomoć dogurati što dalje.

Kakvu minutažu očekujete na Euru?

- Uhvatio sam dobar ritam, dobro igrao u klubu, a svaki igrač se nada minutaži. Ma i ako je ne bude, bit ću najsretniji što sam dio ove momčadi. Na meni je biti spreman, te ako dobijem priliku - iskoristiti je. Desno krilo? To nije moja prirodna pozicija, ali igrat ću gdjegod me izbornik postavi, tu nema dvojbe.

U Njemačkoj će biti puno naših navijača...

- Nisam bio u Rotterdamu, ali sam čuo kako će u Njemačkoj biti puno naših navijača, ma to će biti ludnica. Nervoza? Nema je, toliki broj navijača samo mi daje još više snage da dam sve od sebe za sveti dres i vjerujem kako ćemo pobjede slaviti s našim navijačima - završio je Sučić.