FOTO Predsjednik Milanović odlikovao hrvatsku nogometnu reprezentaciju i izbornika Dalića

Očekujem da Hrvatska nogometna reprezentacija nastavi tamo gdje je stala, a stala je na visokom pijedestalu uspješnosti za mali narod i malu zemlju kao što je naša i to u sportskoj i natjecateljskoj disciplini koja je iznad svih drugih disciplina zato što je u pravom smislu riječi narodna. Ona ne diskriminira i ondje ima mjesta za sve. Bitan je samo rad, težak rad i opet kada je sve to ispunjeno nije dovoljno jer mnogo veći i bogatiji od nas ulažu jednako ili više i nemaju takve rezultate, poručio je danas predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prilikom dodjele odlikovanja igračima, članovima stručnog tima, trenerima i pripadnicima tehničke potpore Hrvatske nogometne reprezentacije koji su pridonijeli osvajanju 3. mjesta na 22. Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru.

Zagreb: Predsjednik Milanović odlikovao hrvatske nogometne reprezentativce | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Izražavajući očekivanje da će Hrvatska nogometna reprezentacija nastaviti sa svojim uspjesima, predsjednik Milanović je podsjetio i na riječi Franje Bučara čije ime nosi odlikovanje koje su, između ostalih odlikovanja, dobili hrvatski reprezentativci:

- Franjo Bučar je bio jedan od najvećih prosvjetitelja i sportskih radnika u hrvatskoj povijesti na čijem spomeniku na Trgu Krešimira Ćosića pišu sljedeće riječi: "U desnici snaga, u srcu odvažnost, u mislima Domovina - e to neka vas vodi i dalje".

- Često sam s raznim znalcima izvan Hrvatske, prijateljima, kolegama državnicima iz susjednih zemalja koji jako žive za nogomet i puno u njega ulažu probao doći do istine zašto je Hrvatska tako dobra i uspješna u nogometu. Čuo sam puno pametnih obrazloženja i ja ga kao Hrvat i predsjednik Hrvatske ne znam. Želim da samo nastavite onako kako ste i počeli, da budete nošeni velikom ambicijom i da u ostvarenju te ambicije birate sredstva kao i do sada - to je fair play i da pobjeđujete znanjem i upornošću - poručio im je predsjednik Milanović.

Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, za izniman uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije, doprinos sportu i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske te osvajanju 3. mjesta na 22. Svjetskom nogometnom prvenstvu u Državi Kataru odlikovani su igrači Borna Barišić, Ante Budimir, Martin Erlić, Ivo Grbić, Joško Gvardiol, Ivica Ivušić, Kristijan Jakić, Josip Juranović, Marko Livaja, Lovro Majer, Mislav Oršić, Mario Pašalić, Bruno Petković, Borna Sosa, Josip Stanišić, Luka Sučić, Josip Šutalo, Nikola Vlašić, a odlikovanja su danas uručena Ivici Ivušiću, Josipu Juranoviću, Lovri Majeru, Bruni Petkoviću, Borni Sosi, Luki Sučiću i Josipu Šutalu.

Povelja Republike Hrvatske, za izniman uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije, doprinos sportu i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske te osvajanju 3. mjesta na 22. Svjetskom nogometnom prvenstvu u Državi Kataru dodijeljena je igračima Luki Modriću, Marcelu Brozoviću, Mateu Kovačiću, Andreju Kramariću, Dominiku Livakoviću, Dejanu Lovrenu, Ivanu Perišiću i Domagoju Vidi, a uručene Andreju Kramariću, Dejanu Lovrenu i Domagoju Vidi.

Povelju Republike Hrvatske, za izniman uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije, promociju sporta i međunarodnog ugleda Republike Hrvatske te osvajanje 3. mjesta na 22. Svjetskom nogometnom prvenstvu u Državi Kataru primili su članovi stručnog tima i treneri predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, Vedran Ćorluka, Marin Dadić, Dražen Ladić, Mario Mandžukić, Luka Milanović, Marjan Mrmić i Ivica Olić.

Spomenicom domovinske zahvalnosti, za izniman uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije osvajanjem 3. mjesta na 22. Svjetskom nogometnom prvenstvu u Državi Kataru, kojim su pridonijeli svojim profesionalnim iskustvom i podrškom odlikovani su i odlikovanja su primili pripadnici tehničke potpore Hrvatske nogometne reprezentacije Goran Beloglavec, Marko Cvijanović, Neven Golubar, Blago Jakovljević, Miroslav Jamnić, Jurica Jurjević, Luka Karlo, Nenad Krošnjar, Dennis Luka Lukančić, Miroslav Marković, Nikša Martinac, Iva Olivari-Uliša, Tomislav Pacak, Mladen Pilčić, Stipe Pletikosa, Helena Puškar, Nderim Redžaj, dr.sc Eduard Rod, Goran Vincek i Drago Sopta. Odlikovan je i Saša Janković kojemu će odlikovanje biti naknadno uručeno.

U ime odlikovanih na svečanosti se obratio izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić koji je rekao da su hrvatski sport i reprezentacija jedan od najvećih brandova hrvatske države.

- To smo zavrijedili svojim uspjesima, radom, ponašanjem, rezultatima i vjerujem da će tako biti i dalje. Pred nama je Europsko prvenstvo i svjesni smo velikih očekivanja od svih vas, od svih nas, velike podrške koja nas čeka u Njemačkoj, nikada brojnije, nikada jače - rekao je izbornik Dalić te dodao da ono što Hrvatska nogometna reprezentacija može obećati hrvatskom narodu jest da će dostojanstveno prezentirati hrvatsku državu.

- Što će biti vidjet ćemo. Hvala vam u ime svih nas prisutnih i u ime onih koji nisu s nama, koji su bili u Kataru, ali zbog klupskih obveza nisu tu - zaključio je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije.

Uz predsjednika Milanovića na svečanosti dodjele odlikovanja bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić, savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković, glavni tajnik Ureda Predsjednika Dinko Suton,

posebni savjetnik Predsjednika Republike za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković i posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.