Zlatko Dalić: Na jesen će možda biti noviteta u reprezentaciji. Dolazi nam smjena generacija...

Klupska nogometna sezona bliži se kraju, a ostalo je 19 dana do početka Europskog prvenstva u Njemačkoj. Hrvatska nogometna reprezentacija je u skupini B zajedno sa Španjolskom, Italijom i Albanijom, a "vatreni" će otvoriti prvenstvo protiv "furije" u subotu, 15. lipnja.

Izbornik Zlatko Dalić obratio se se javnosti od 11 sati povodom okupljanja reprezentacije.

Novosti oko igrača?

- Danas krećemo s pripremama za Euro, kompletirat ćemo se u hodu, svaki dan će netko dolaziti. Do 3. lipnja trebali bismo svi biti na okupu. Luka Modrić, Marcelo Brozović i Mario Pašalić kasnije će se priključiti zbog obveza u klubovima. Imamo igrača koji su završili prvenstvo prije sedam dana pa moramo ranije početi. Pa da ne budu dugo bez treninga. Moramo zato početi ranije. Nemamo problema, novosti oko ozljeda nema hvala Bogu. Čestitam svima koji su završili prvenstva, osvojili trofeje. Opet imamo finalista Lige prvaka.

Gareth Southgate objavio je prošireni popis i pozvao te igrače na treninge, da lakše bude raditi. Da se ne radi s 10-12 igrača...

- Objasnio sam to puno puta. Iz mog iskustva i prakse, koja se pokazala negativna, pogotovo u našem nogometu... Kad nekog pozoveš i vratiš ga kući... Bude drame, stvori se nervoza. Lakše je nekoga pozvati naknadno nego ga vratiti kući. Ne želim se više dovoditi u te situacije. Imao sam tu situaciju prije Rusije. Više se to ne smije ponavljati. Shvaćam da nam treba igrača na treningu, ali kad sve zbrojim i oduzmem... Lakše mi je nekoga pozvati naknadno, nego vratiti kući.

Stanje s Antom Budimirom i Nikolom Vlašićem?

- Budimir je jučer zabio gol i vraća se u golgetersku formu. Vratit ćemo ga s treninzima. Oporavak Nikole Vlašića ide jako dobro. Stalno se čuje s našim doktorima i Lukom Milanovićem. Dogovor je da do 1. lipnja bude spreman maksimalno. Ako ne bude spreman do tad, on će reći iskreno što osjeća, mi ćemo ga vratiti kući. To je taj dogovor. Pa bismo pozvali nekog s pretpoziva. Nadam se da će on biti u redu. Po informacijama koje imam, oporavlja se jako dobro.

Koliko danas igrača putuje u Rijeku?

- Svaki dan se mijenja taj naš plan. Dio ih ide na primanje kod predsjednika za Katar. Dinamo i Rijeka danas igraju. Dinamovci imaju i proslavu. Neki će se priključiti za dva ili tri dana.

Tko će biti na primanju kod predsjednika Zorana Milanovića u nedjelju za broncu na SP-u u Katru?

- Svi koji su bili u Kataru. To je odličje za Katar. Svi koji će moći doći.

Koliko će biti vremena za dotjerivanje detalja? Hoće li biti eksperimenata protiv Sj. Makedonije i Portugala?

- Nećemo biti kompletni protiv Makedonije. Miksat ćemo sa sastavom. Nakon Makedonije ćemo imati dva-tri treninga pa slijedi Portugal. Ta će nam utakmica dati smjernice što i kako dalje. Bit će ključno tih pet dana u Berlinu prije Španjolske. Protiv Portugala ćemo dobiti sliku kvalitetniju. Nećemo raditi velike eksperimente. Zna se naš način, naš stil. Niti imam potrebu niti imam želju mijenjati. Šest godina radimo velike rezultate, nema potrebe da nešto novo izmišljamo. Na jesen možda bude noviteta, da to bude priprema za Ligu nacija i SP u SAD-u. Mislim da će to na Euru biti prava priča. Portugal je sjajan test. Kao protiv Brazila u Liverpoolu, kao protiv Senegala u Osijeku.

Prije Eura idete i do Vatikana. Koliko te aktivnosti znače u cijeloj priči?

- To su stvari koje trebamo odraditi. Jako će nam značiti prijem kod predsjednika pa kod Svetog oca. Moramo čuvati mir i koncentraciju. Odradit ćemo sve što treba u nekom razumnom roku, u terminima koji nam najmanje smetaju. Koncentracija je potom na Euro. Ove stvari koje sam nabrojao mogu nam samo dati novu energiju i snagu. Stalno govorim o velikim očekivanjima. Opravdana su zbog svega što smo napravili ovih godina. Bit će jako jako popraćeno. To nam može također dati energiju. Kad dođemo i vidimo u Berlinu 100.000 Hrvata. Snaći će se naši ljudi za karte... Sjetite se ljetos Rotterdama gdje je bilo 35.000 Hrvata. To će nam dati snagu i energiju za ono što želimo.

Kakvu ulogu će imati Martin Baturina i Luka Sučić?

- Nadam se da će imati minutažu. Luka je bio u Kataru, ali imao je problema s ozljedama. Preskočio je neke važne utakmice, nije imao kontinuitet. Njih dvojica nosit će reprezentaciju u budućnosti. Baturina je pokazao da može biti nositelj i prevaga u Dinamu. Moramo razmišljati o ovima što dolaze. Na pretpozivu su još Matanović, Ljubičić, Sigur... To im mora biti motiv da nastave igrati ovako. Ako nastave, mogu očekivati poziv na jesen. Hrvatska mora razmišljati o smjeni generacija koja opet dolazi. Mladi će kroz ove turnire dobiti sigurnost. A ovi koji su na pretpozivu, ako ovako nastave, mogu očekivati poziv u budućnosti.

Samo je Borna Sosa lijevi bek na vašem popisu. Jeste li prelomili da Joška Gvardiola također koristite na lijevom beku?

- Za gol u finalu FA kupa Joško nije kriv. Više je greška golmana. Nije bila koordinacija, nije bio dogovor. Joško je igrao sjajnu sezonu. Ako se sjećate, on je na Euru debitirao na lijevom beku, protiv Engleske. Pepa Guardiolu hvale, mene krive, ha, ha. Na toj poziciji do izražaja dođe njegova brzina, hitrina. Španjolci imaju Yamala na krilu i moramo naći načina kako ga zaustaviti. Ideja je da protiv Španjolaca Joško bude na lijevom beku. Vedran Ćorluka bio je kod Gvardiola u Manchesteru prije tri tjedna i rekao mu to. On je spreman podrediti se, igrati što god treba. Zasluženo je najskuplji branič svijeta. Razmišljao sam da se ti dečki priključe ranije, ali kad razmislim, bolje je da se malo odmore.

- Mi na Euru nemamo uspješne rezultate. Zapravo, imamo, čim se plasiramo, to je uspjeh. Hrvatska nakon grupe nikad nije prošla prvu prepreku. Prošli Euro nije mi ostao u najboljem sjećanju. Bilo je vrijeme korone, putovanja na utakmice. Sve je bilo ukrivo. Utakmica protiv Španjolske bila je 70-80 minuta loša. Trebali smo u produžecima zabiti gol, imao je Krama sjajnu šansu, izgubili smo 5-3. Nadam se da će ovaj Euro biti uspješniji. Međutim, ponavljam, ne želim stvarati pritisak, moramo biti pametni i staloženi, smanjiti pritisak, dostojno prezentirati hrvatski narod. Imamo dobro šanse, ali Euro je jak kao i SP. Pogledajte kakve su reprezentacije u turniru. Ako ne budemo najbolji, nema tu velike tragedije.

Jedan navijač ide pješice do Njemačke...

- Hvala mu što je to posvetio nama, to izaziva veliko poštovanje. To je velika žrtva. Želim mu da dođe živ i zdrav do Berlina, da bude naša podrška. Znam koliko naših navijača živi s reprezentacijom. Očekujemo desetke tisuća ljudi koji će dati sve od sebe.

Kako ste vidjeli ovu sezonu Josipa Šutala i Martina Erlića?

- Igrali su četiri-pet utakmica u paru. Francuska, Danska, Austrija i mi nismo primili gol. Oba su imala turbulentnu sezonu. Ajax je imao puno problema kao klub, osjetilo se to i na Šutalu. Obojica su uvijek u reprezentaciji na visokom nivou. Marin Pongračić digao se u Lecceu i igra možda najbolje otkad je u krugu reprezentacije. Ne smijemo zaboraviti ni Domagoja Vidu, pratili smo ga, njegovo iskustvo puno će pomoći. Kao što je pomoglo Lovrenovo u Kataru. Nismo isključili opciju ni da Gvardiol bude na stoperu, ovisno o protivniku. Svi koji konkuriraju za stopera, imaju ravnopravnu poziciju. Imaju 10 dana da se nametnu. Gvardiol bi trebao protiv Španjolske početi na lijevom beku. Šutalo i Erlić su sjajni, ali tu su i Pongračić i Vida, vidjet ćemo.