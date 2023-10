Juranović: Trebamo se ispričati svima! Izostanci su samo izlike

Nakon točno deset godina Hrvatska je povezala dva poraza u kvalifikacijama za veliko natjecanje (tad je smijenjen Igor Štimac), a prvi put u povijesti povezala je poraze u kvalifikacijama za Euro! Nakon 0-1 protiv Turske u Osijeku bilo je 2-1 za Wales u Cardiffu pa je Euro sad pod velikim upitnikom.

Prvi je komentar od igrača dao Josip Juranović.

- Razočaravajuće. Sve što smo mogli napraviti krivo smo napravili u ovom okupljanju. Moramo se pogledati u ogledalo i razmisliti što smo napravili, ne samo za nas, nego za cijelu Hrvatsku. Poslije velikih rezultata zaboravili smo osjećaj kako se kvalificirati. Do sljedećeg okupljanja moramo biti u što boljem i spremnijem izdanju i nadati se da protivnici negdje kiksaju - rekao je desni bek Union Berlina za Novu TV.

Nije bilo Perišića, Petkovića, Ivanušeca, Livaja se oprostio... Je li to opravdanje za loš rezultat?

- To su samo izlike, svatko tko predstavlja svoju zemlju želi to napraviti na najbolji mogući način. Sad nije išlo, bili smo jalovi i to su svi vidjeli. Trebamo se svima ispričati - kazao je Juranović.

Na poluvremenu je umjesto njega ušao Josip Stanišić.

- Da, osjetio sam lijevi list već u petoj minuti, ali stisnuo sam zube, htio sam do poluvremena. Sad ćemo vidjeti što će biti.

Hrvatska se sad mora nadati da Wales neće pobijediti svoje dvije utakmice jer bi u tom slučaju ostala bez šansi za izravan plasman.

- Možda smo i olako to shvatili, ali trebamo dobro razmisliti što smo napravili u dvije utakmice - zaključio je Juranović.