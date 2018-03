Jurčević: Imali smo mi šanse; Toplak: Ne sjećam se ni jedne

Inter i Dinamo remizirali su (0-0) u dvoboju 27. kola, a modri su tako zadržali osam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk, te devet naspram trećeplasirane Rijeke.

Nikola Jurčević nije mogao biti zadovoljan igrom svoje momčadi, u Zaprešiću su mu se ozlijedila još dva igrača (Lešković i Gojak), a jedina pozitivna stvar današnjeg dana za modre je - remi Hajduka i Rijeke.

- Bila je ovo interesantna i borbena utakmica na jako teškom terenu. Mi smo tražili put do pobjede, s nova tri boda smo željeli povećati prednost nad našim konkurentima za naslov. Imali smo prigoda, ali nam je nedostajao jedan kvalitetniji zadnji pas, pa i realizacija, no to nije jednostavno tražiti na ovakvom terenu - rekao je Nikola Jurčević, pa nastavio:

- Inter se pokazao kao kvalitetna i dobro organizirana momčad, izvanredno se brane i opasni su u kontranapadima. Mi ne možemo biti zadovoljni, odigrali smo 0:0, ali opet zadržali identičnu prednost nad konkurentima, pa se okrećemo srijedi i nama jako bitnoj utakmici s Rijekom.

Danas vam je nedostajalo puno bitnih igrača...

- Da, imali smo puno problema. Nekih 15-ak dana na raspolaganju nismo imali čak 11 reprezentativaca, a onda su nam naudile i ozljede. Ostali smo do kraja sezone bez More, na utakmici mladih vrsta neugodan udarac je dobio Sosa, a jučer nam se ozlijedio iSoudani. A još otprije nismo imali Benkovića i Doumbiju. Danas je zaigralo puno igrača koji nisu u pravom ritmu, ne svojom krivicom, već jednostavno do sada nisu imali minutažu u kontinuitetu, pa im je nešto teže bilo na ovakvom terenu odigrati 90 minuta u ovakvom tempu.

Stiže polufinale Kupa i domaći dvoboj s Rijekom...

- Prvo moramo vidjeti kakvo će nam biti zdravstveno stanje, a vjerujem da će nam se do tada i vratiti pokoji važan igrač. Kup je posebna utakmica, igra se u drugačijem ambijentu, a vjerujem da će u Maksimiru ipak biti 'nogometniji' uvjeti. Nije mi presudno tko je favorit u tom dvoboju, samo želim da budemo bolji, igramo bolje i pobijedimo Rijeku.

Kakvo je stanje s Leškovićem ?

- Dobio je neugodan udarac u vilicu, vidjet ćemo kakva će s njim biti situacija" završio je Jurčević .

Samir Toplak očekivano je bio zadovoljan remijem s vodećom momčadi lige...

- Jako dobro odigrana utakmica s naše strane, bili smo karakterni, disciplinirani i taktički besprijekorni. Dobio sam ono što sam htio, postali smo momčad koju je jako teško pobijediti. Mislim da zadnjih godina nikada nismo limitirali Dinamo na tako malo prigoda, iskreno ne sjećam se niti jedne njihove stopostotne prigode. Mi smo imali dva-tri opasna izlaska, nismo zabili, ali rezultat je realan. Jako sam zadovoljan, čestitam svojim igračima, ali i Dinamu na sportskoj igri, te im želim sreću u nastavku sezone - kratak je bio Toplak .