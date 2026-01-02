Jurčić: Dinamo je završena priča za mene. I kakvi su to igrači kad je njih 17 došlo za 17 mil. eura?

Trener egipatskog Pyramidsa i nekadašnji strateg Dinama Krunoslav Jurčić s egipatskim prvoligašem osvojio je afričku Ligu prvaka, egipatski Kup i Superkup, a bio je i u polufinalu novog Fifinog Interkontinentalnog kupa u kojem je ispao od brazilskog Flamenga, a prije toga slavio protiv Auckland Cityja i Al-Ahlija.

Trener Dinama bio je u tri navrata. Prvi je bio u sezoni 2008/09. i 2009/10., drugi od svibnja do prosinca 2011., a treći od studenog 2012. do kolovoza 2013. godine. Na klupi 'modrih' vodio je 115 utakmica, 72 puta slavio, 22 remizirao i 21 put gubio. S Dinamom je osvojio tri puta HNL, jedan Kup i Superkup.

- Imam sjajan status i uživam u njemu. Kad sam došao u Kairo nitko nije znao izgovoriti moje prezime, sad ga uredno svi izgovaraju u cijeloj Africi. Kad idem u trgovinu, imam barem pet fotografiranja, s tim da sam trener kluba koji tamo nema nikakav status, koji nema navijače. Recimo da sam ja trener tamošnje Lokomotive, a sa mnom se slikaju navijači Dinama i Hajduka, jer svojih nemamo. Proglašen sam najboljim trenerom Egipta, bio među pet najboljih u Africi, ali dalje nije išlo - rekao je Jurčić za Sportske novosti.

Foto: Rula Rouhana

Usporedio je egipatsku ligu s HNL-om.

- Naši igrači se bez problema snalaze i u najjačim europskim klubovima, kad pričamo o pravim igračima. Međutim, puno njih dobrih i solidnih mučilo bi se kod nas. Uzeo sam ljetos jednog Brazilca Ewertona iz češkog Banika. Prošle je godine bio među vodećim igračima češke lige, brz, jak, iskusan, zabio je 12 golova uz četiri asistencije. Kod nas igra slabo, podcijenio je malo ligu, nije se adaptirao, zabio je tek dva gola i završio na klupi.

Najuspješniji hrvatski trener u 2025. godini osvrnuo se na vrijeme u Dinamu te potvrdio kako se na Maksimir više neće vratiti, ali da i dalje pomno pratiti što se događa u klubu.

- Dinamo je za mene završena priča, prošao sam u Maksimiru štošta i zatvorio tu stranicu. Osobno sam ponosan što sam Dinamo nakon 12 godina uspio uvesti u skupine Lige prvaka i tako otvorio jednu seriju uspjeha koju Dinamo i danas ima kad pričamo o kontinuitetu igranja europskih utakmica. Pratim ga, gledam, puno čitam o Dinamu, čak i više nego kad sam u Zagrebu jer u Egiptu imam više vremena jer se manje družim s ljudima nego kad sam tu. Jako je puno kritika na Dinamov račun, meni je većina od njih nejasna.

Foto: Thaier Al-Sudani

Komentirao je ljetni prijelazni rok kluba s Maksimira i rekao kako za slaganje ekipe treba vremena.

- Puno se piše o tome kako je Boban doveo 17 igrača za nevjerojatnih 17 milijuna eura, jer kako nitko nikada nije potrošio takav novac. I opet se čudim takvim natpisima jer moj je stav potpuno drugačiji: kakvi su to igrači došli u Dinamo kad je njih 17 ukupno koštalo samo 17 milijuna? Već taj podatak sugerira da je pitanje koliko će se njih pokazati dobrima za Dinamo. Igrač u kojeg koliko toliko možeš biti siguran mora koštati barem pet milijuna, takve su relacije danas.

Spomenuo je što Dinamu nedostaje da ima uspješnu sezonu.

- Vrijeme provedeno zajedno, još barem dva, tri prijelazna roka i klasni igrači, vođe sposobne stabilizirati momčad na visokoj razini. Kad dovedeš 17 igrača u mjesec dana, na konju si ako ih pogodiš šest ili sedam. Ne vrijedi to samo za Dinamo, tako je u cijelom svijetu. Napokon, ne vjerujem da je Dinamo tih 17 igrača pažljivo i duboko skautirao najmanje šest mjeseci, što su u današnje vrijeme standardi za dobar posao.

Jurčić ugovor s Pyramidsom ima do kraja lipnja. U egipatskom prvenstvu trenutačno je drugi s dva boda i utakmicom manje od Ceramica Cleopatre.