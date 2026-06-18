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LEGENDARNI NIJEMAC

Jürgen Klopp: Ovo nije bila Modrićeva partija, ali Hrvatska je imala premalo posjeda lopte

Piše Ivan Tomašković,
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Jürgen Klopp: Ovo nije bila Modrićeva partija, ali Hrvatska je imala premalo posjeda lopte
Foto: Hannah McKay

Engleska momčad imala je veliku, stvarno sjajnu atmosferu. Mora se reći, kada Englezi dođu na nogometni stadion, to jako dobro funkcionira. Bilo je stvarno odlično, baš je bilo zabavno - rekao je Klopp.

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Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4-2 na svojem startu na Svjetskom prvenstvu. Za njemački Magenta TV susret je prokomentirao legendarni Jürgen Klopp. 

- Engleska momčad imala je veliku, stvarno sjajnu atmosferu. Mora se reći, kada Englezi dođu na nogometni stadion, to jako dobro funkcionira. Bilo je stvarno odlično, baš je bilo zabavno - rekao je Klopp.

Na pitanje je li Modrić razočarao, Klopp je rekao da to ne bi tako ocjenjivao.

- To nije bila Modrićeva partija. Ali Hrvatska je imala premalo posjeda lopte. Krenuli su s dobrom defenzivnom idejom, ali nisu imali tako dobar posjed. Imali su svoje trenutke. Golove su odigrali sjajno, stvarno sjajno. Bili su pametni, napravili su sve mudro - rekao je Klopp koji je posebno je analizirao drugi hrvatski pogodak. Istaknuo je da Engleska nije imala pritisak na loptu, a Hrvatska je dobro iskoristila prostor i kretanje između linija.

- Nije bilo pritiska na loptu kod drugog gola. Perišić je s lijeve strane ušao prema sredini i zbog toga je situaciju bilo neugodno braniti. Hrvatska je iskoristila obrambeni problem Engleza. Anderson je bio u čovjek-na-čovjeka situaciji, Baturina se postupno odvojio od njega i kod gola je bio potpuno slobodan. To su odlično napravili. Hrvatska zna igrati kada je u rezultatskom zaostatku, što je pokazala i na ranijim velikim turnirima.To su na prošlom Svjetskom prvenstvu pokazali već tri puta, jednom u skupini i dvaput u nokaut-fazi, a danas su se opet dvaput vratili - rekao je i  pohvalio i englesku klupu te reakciju nakon hrvatskih povrataka.

- Englezi su u međuvremenu naučili da mogu reagirati kao momčad, ali mogu reagirati i izmjenama. Kada su ušli Rashford, Rogers i Saka, to je ozbiljna kvaliteta. Ne znam, to izgleda kao 450 milijuna vrijednosti, možda ne baš toliko, ali to je prava kvaliteta. To je ono što čini turnirsku momčad - zaključio je Klopp.

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