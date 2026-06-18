Jürgen Klopp: Ovo nije bila Modrićeva partija, ali Hrvatska je imala premalo posjeda lopte

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4-2 na svojem startu na Svjetskom prvenstvu. Za njemački Magenta TV susret je prokomentirao legendarni Jürgen Klopp.

- Engleska momčad imala je veliku, stvarno sjajnu atmosferu. Mora se reći, kada Englezi dođu na nogometni stadion, to jako dobro funkcionira. Bilo je stvarno odlično, baš je bilo zabavno - rekao je Klopp.

Na pitanje je li Modrić razočarao, Klopp je rekao da to ne bi tako ocjenjivao.

- To nije bila Modrićeva partija. Ali Hrvatska je imala premalo posjeda lopte. Krenuli su s dobrom defenzivnom idejom, ali nisu imali tako dobar posjed. Imali su svoje trenutke. Golove su odigrali sjajno, stvarno sjajno. Bili su pametni, napravili su sve mudro - rekao je Klopp koji je posebno je analizirao drugi hrvatski pogodak. Istaknuo je da Engleska nije imala pritisak na loptu, a Hrvatska je dobro iskoristila prostor i kretanje između linija.

- Nije bilo pritiska na loptu kod drugog gola. Perišić je s lijeve strane ušao prema sredini i zbog toga je situaciju bilo neugodno braniti. Hrvatska je iskoristila obrambeni problem Engleza. Anderson je bio u čovjek-na-čovjeka situaciji, Baturina se postupno odvojio od njega i kod gola je bio potpuno slobodan. To su odlično napravili. Hrvatska zna igrati kada je u rezultatskom zaostatku, što je pokazala i na ranijim velikim turnirima.To su na prošlom Svjetskom prvenstvu pokazali već tri puta, jednom u skupini i dvaput u nokaut-fazi, a danas su se opet dvaput vratili - rekao je i pohvalio i englesku klupu te reakciju nakon hrvatskih povrataka.

- Englezi su u međuvremenu naučili da mogu reagirati kao momčad, ali mogu reagirati i izmjenama. Kada su ušli Rashford, Rogers i Saka, to je ozbiljna kvaliteta. Ne znam, to izgleda kao 450 milijuna vrijednosti, možda ne baš toliko, ali to je prava kvaliteta. To je ono što čini turnirsku momčad - zaključio je Klopp.