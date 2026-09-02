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Jurić s Monzom izbacio Vlašićev i Kulenovićev Torino iz Kupa!

Piše HINA,
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Jurić s Monzom izbacio Vlašićev i Kulenovićev Torino iz Kupa!
Foto: Andrew Couldridge
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Za Torino je u početnoj postavi bio Sandro Kulenović, a igrao je do 56. minute. Nikola Vlašić je igrao od 56. minute

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Dvije gostujuće pobjede ostvarile su u utorak momčadi Monze i Cremonesea za plasman u osminu finala nogometnog Kupa Italije.

Drugoligaš Cremonese je s 2-0 pobijedio prvoligašku Parmu, golovima Lotticija Tessadrija (5) i Licine (41), a u osmini finala će igrati protiv Coma. Za Parmu je utakmicu na lijevom krilu započeo Matija Frigan, ali je zamijenjen u 63. minuti. Karlo Pajsar je ostao na klupi za pričuve.

Ivan Jurić je sa svojom Monzom svladao Torino na torinskom Olimpijskom stadionu sa 1-0, a strijelac je bio Dany Mota (45+3). Monza će u osmini finala igrati protiv Milana. Utakmice osmine finala su na rasporedu u prosincu. Za Torino je u početnoj postavi bio Sandro Kulenović, a igrao je do 56. minute. Nikola Vlašić je igrao od 56. minute.

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