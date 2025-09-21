Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Jurić u sedam minuta deklasirao bivši klub, još ne zna za poraz

Piše HINA, Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Jurić u sedam minuta deklasirao bivši klub, još ne zna za poraz
Foto: Alberto Lingria

Hrvatski stručnjak odlično je startao u novu avanturu na klupi Atalante. U ranijem terminu, Roma je u rimskom derbiju srušila Lazio

Nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, u dvoboju su 4. kola Serie A kao gosti svladali Torino 3-0.

Sva tri gola sastav iz Bergama postigao je u razdoblju od sedam minuta, dvostruki strijelac bio je Krstović (31, 38), a jedan je pogodak postigao Sulemana (35).

Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu, dok je Nikola Vlašić igrao do 81. minute za Torino.

Valja spomenuti da je Jurić, tako, pobijedio bivši klub koji je vodio od 2021. do 2024. godine i novom pobjedom Atalanta je skočila na peto mjesto talijanske lige. U četiri kola do sada, 'božica' je dva puta pobijedila i dva puta remizirala pa splitski stručnjak još ne zna za poraz u Serie A.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Ranije u nedjelju je Roma u rimskom derbiju svladala Lazio 1-0 golom Lorenza Pellegrinija (38). Četvrta Roma ima devet bodova, a 13. Lazio tri. Zanimljivo, Romi je pobjedu donio čovjek kojeg su čelnici cijelo ljeto pokušavali izgurati iz kluba.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Pogledajte scene nakon derbija: Torcida zapalila tribinu i podbola Boyse zbog tučnjave
JEDINI UTUČENI, DRUGI SRETNI

FOTO Pogledajte scene nakon derbija: Torcida zapalila tribinu i podbola Boyse zbog tučnjave

HAJDUK - DINAMO 0-2 Igrači Hajduka pljeskom su pozdravili svoje navijače koji su još tijekom utakmice napravili manji požar kod jednoga od sjevernih ulaza. Sijevale su baklje i od strane Boysa, a naposljetku su oni pjevali i bučno slavili sa svojim ljubimcima
Bruno Marić analizirao suđenje derbija: Erceg može platiti misu
NAVEO I SPORNE SITUACIJE

Bruno Marić analizirao suđenje derbija: Erceg može platiti misu

Smijenjeni šef sudačke organizacije i donedavni kontrolor suđenja hvali suđenje Matea Ercega na derbiju Hajduka i Dinama, ističući ispravne odluke i miran tijek utakmice, ali i nekoliko pogrešnih procjena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025