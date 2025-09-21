Jurić u sedam minuta deklasirao bivši klub, još ne zna za poraz

Nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, u dvoboju su 4. kola Serie A kao gosti svladali Torino 3-0.

Sva tri gola sastav iz Bergama postigao je u razdoblju od sedam minuta, dvostruki strijelac bio je Krstović (31, 38), a jedan je pogodak postigao Sulemana (35).

Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu, dok je Nikola Vlašić igrao do 81. minute za Torino.

Valja spomenuti da je Jurić, tako, pobijedio bivši klub koji je vodio od 2021. do 2024. godine i novom pobjedom Atalanta je skočila na peto mjesto talijanske lige. U četiri kola do sada, 'božica' je dva puta pobijedila i dva puta remizirala pa splitski stručnjak još ne zna za poraz u Serie A.

Ranije u nedjelju je Roma u rimskom derbiju svladala Lazio 1-0 golom Lorenza Pellegrinija (38). Četvrta Roma ima devet bodova, a 13. Lazio tri. Zanimljivo, Romi je pobjedu donio čovjek kojeg su čelnici cijelo ljeto pokušavali izgurati iz kluba.