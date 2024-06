Jurićev NE udarac je za Hajduk! Devet dana do priprema nemaju trenera. Rješenje traže u HNL-u

Do nedjelje navečer sve je bilo u redu, Hajduk je prihvatio sve što je u pregovorima tražio Ivan Jurić, a i Jurić je navodno bio jako zadovoljan Hajdukovom ponudom... I onda je jednostavno odustao! Zašto, to za sada ostaje veliki misterij. Ono što je poznato je da su čelnici Hajduka ostali u šoku. Vjerovali su da su napokon pronašli kvalitetno rješenje koje će im pomoći izvući klub iz krize u koju je upao na kraju Jakobušićeve i Nikoličiusove ere. Bio je to šok i za svekoliki hajdučki puk koji je s odobravanjem gledao na mogući Jurićev povratak na Poljud.

Italian soccer Serie A match - Torino FC vs AC Milan | Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

Neslužbeno saznajemo da je Hajduk ispunio sve što je Jurić tražio, kao i da su njegovi zahtjevi bili u razumnim okvirima, daleko od onoga što bi dobio u Italiji ili Saudijskoj Arabiji. Dakle i financijski dio, i dužina trajanja ugovora, i otpremninu u slučaju prijevremenog otkaza, i članove stožera... Sve je bilo dogovoreno, Jurić i Kalinić su se rukovali, predsjednik i Nadzorni odbor dali su zeleno svjetlo, i kad je trebalo potpisati ugovor, Jurić je odustao. Barem takve vijesti stižu neslužbenim izvorima s Poljuda.

Pitanje je hoćemo li ikad saznati što se dogodilo nakon što su Kalinić i Jurić dali jedan drugome ruku i zašto se Jurić ipak predomislio i odustao od povratka na Poljud. Je li ga nešto zasmetalo, je li bio nezadovoljan procedurom koja se otegla nekoliko dana predugo, jesu li u pitanju obiteljski razlozi, je li ga netko odgovorio... Misterij je to koji zanima sve navijače Hajduka, koji sada, prirodno, traže krivca za propale pregovore. Jer informacije koje su neslužbenim kanalima stizale s Poljuda govorile su kako sve ide u dobrom smjeru i da će Jurić postati novi trener. Nije to dakle bila "patka" koja se na koncu pokazala lažnom, nego pouzdana i provjerena informacija, Jurića je doista samo potpis na ugovoru dijelio od novog posla.

Split: Nikola Kalinić je novi sportski direktor HNK Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zašto je dogovor propao i tko je kriv, jer krivac uvijek mora postojati, za sada pouzdano ne znamo, no da je ovo drugi traljavi posao na Poljudu u svega par mjeseci, to je činjenica. Nakon što je propao izbor predsjednika Josipa Pavića, sada je propao i izbor trenera Ivana Jurića... Pavića su mnogi već i zaboravili, ali Jurića sigurno neće, ova se prilika jednostavno nije smjela propustiti, tko zna kad će Hajduk opet biti u mogućnosti angažirati trenera Jurićevog ranga, domaćeg čovjeka s bogatim internacionalnim iskustvom. Takvi se mogu nabrojati na prste jedne ruke, a neki od njih su već "potrošeni" u godinama Hajdukovih lutanja.

U svakom slučaju službeni Hajduk se sada mora što prije očitovati i pojasniti što se dogodilo, tko je izigrao dogovor, jer ovako će stigma nesposobnosti pasti na njih. U međuvremenu sportski direktor Nikola Kalinić mora hitno pronaći novo ime, po mogućnosti u rangu Paola Souse, Gennara Gattusa i Ivana Jurića koje je kontaktirao i koji su ga na koncu odbili, što će vjerojatno biti problem, jer devet dana je do početka priprema, a koliko znamo Kalinić je sve karte bacio na Jurića.

Nakon nekoliko odbijenica u inozemstvu, u Hajduku su na stol počeli stavljati trenerska imena iz HNL-a. Kako doznajemo, ozbiljna opcija je angažman Silvije Čabraje iz Lokomotive. On godinama radi odličan posao s mladim igračima, štoviše najbolji je trener Europe po minutaži koju daje talentima, dobro poznaje ligu, ali na Kajzerici je radio praktički bez pritiska, dok je na Poljudu on ogroman. Neki kažu i da je u kombinacijama Zoran Zekić, čovjek koji je nedavno dobio zahvalnicu u Osijeku nakon što ga je doveo do Europe, ali doznajemo kako je ta opcija ipak bitno dalje.

Split: Predstavljanje novog predsjednika Uprave HNK Hajduk Ivana Bilića | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

I što je najgore od svega, tko god dođe bit će mjeren "Jurićevim metrom". Jurić je bio i domaći čovjek, i veliko ime, i trener koji je garantirao zaokret i disciplinu u svlačionici, napredak mladih igrača... sve ono što Hajduku treba i što je novo vodstvo kluba obećavalo. I zbog toga bi odustajanje Jurića za Hajduk mogao biti veliki udarac. Teško da Kalinić ima još jednog takvog asa iz rukava, a svako drugo rješenje bit će dočekano kao "rezervno" i ne toliko dobro kao što bi to bio Jurić, koji je nudio novu nadu. Pogotovo ako to na koncu bude neko domaće ime.