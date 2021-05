Američki sprinter Justin Gatlin pobijedio je na 100 metara na kontinentalnoj Zlatnoj seriji mitinga u Tokiju na Olimpijskom stadionu s rezultatom 10.24 sekunde bez vjetra.

Veteran Gatlin je pobijedio ispred Japanca Shuheija Tade (10.26) u dramatičnoj završnici. Amerikanac je u veljači napunio 39 godina i mogao bi postati najstariji sprinter koji je osvojio olimpijsku medalju u Tokiju, no sljedeći mjesec ipak će prvo morati u američke kvalifikacije.

- Imao sam grč u kvalifikacijama pa sam se morao pobrinuti da dovoljno hidratiziram tijelo, da se dovoljno rastežem u pauzi do finala. A onda sam pokušao što bolje tehnički odraditi utrku i pobijediti - rekao je peterostruki osvajač olimpijske medalje pa dodao:

- Put do Japana mi je uvijek težak. No, očekujem da će karantena i život u 'balonu' biti odličan. Stadion je sjajan i nadam se da će i posjećenost biti odlična. Nedavno sam dobio sina. Ima četiri mjeseca i nadam se da će gledati tatu na Olimpijskim igrama. Još uvijek sam gladan, ali bit će mi ovo četvrte i posljednje Olimpijske igre. Tako da, bit će to poseban događaj za mene.

Katarski Mutaz Esa Barshim, olimpijski viceprvak i dvostruki uzastopni svjetski prvak, pobijedio je u skoku u vis s visinom od 2,30 metara.

Kenijka Teresia Muthoni Gateri bila je najbolja na 5000 m (15: 10,91) i njezina sunarodnjakinja Joana Chepkemoi na 3000 m sa zaprekama (9: 39,29).

U većini preostalih disciplina pobijedili su domaći predstavnici koji su, osim ograničenja ulaska u Japan, dominirali i na startnim listama.

Inače, Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. srpnja i trajat će do 8. kolovoza. Trebale su se održati 2020. godine, no kako je korona virus zaustavio ostatak svijeta, tako je odgodio i Olimpijske igre.

Finale muške utrke na 100 metara po rasporedu je 1. kolovoza i održat će se, kao i uvijek, na Olimpijskom stadionu kao glavni događaj dana.