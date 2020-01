Juve čeka: Rebić asistirao u Milanovom prolazu u polufinale

Milan i Torino odigrali su napetu utakmicu 73. izdanja Talijanskog kupa i odlučili tko će se suprotstaviti Juventusu u polufinalu natjecanja. Naime, nakon 2-2 rezultata poslije 95 minuta igre u regularnom dijelu i sudačkoj nadoknadi, ušli su i u produžetke u kojima su golmani odradili velik dio posla. Ipak, u drugima je Milan pokazao svoju snagu i u samo nekoliko minuta došao do razlike od dva gola za konačnih 4-2.

Odlično je izgledao od prve minute Ante Rebić. Pokušao je šutom u samim počecima utakmice, ali nije bilo suđeno da zabije gol. No, bilo je suđeno da asistira i to već u 12. minuti kada je fantastično dodao loptu Giacomu Bonaventuri koji je samo zakucao loptu u mrežu za 1-0. Do kraja poluvremena Torino je izjednačio preko Bremera koji je primio lijepu loptu u kaznenom prostoru pa ju pospremio u donji lijevi kut. Još je do kraja prvoga dijela dobro probao Piatek glavom, ali je lopta otišla previsoko.

U drugom je dijelu Milan dominirao, no braniči Torina odradili su dobar posao, a onda je stigao i šok za 'rossonerre'. Bremer je još jednom zabio i to ovoga puta glavom iz nimalo lake pozicije, no udarac glavom bio je dovoljno snažan za vodstvo Torina.

Ipak, u prvoj minuti sudačke nadoknade pomalo paničan Milan uspio je doći do egala. Castillejo je poslao loptu Calhanogluu koji je odmah pucao, ne baš najbolje, ali lopta je pogodila nekoga i promijenila smjer. Do kraja sudačke nadoknade ostalo je 2-2, ušli su u produžetke.

U prvom dijelu su obje momčadi 'grizle' kao da nisu upravo odigrale cijelu utakmicu. Puno posla su imala oba golmana, ali kada je glavni sudac Pasqua odsvirao kraj prvog produžetka, na semaforu je i dalje pisalo 2-2. No, sve se promijenilo u drugih 15 minuta produžetaka.

Drugi dio produžetaka nije igrao hrvatski reprezentativac, ali je već u 106. minuti Kessie dodao loptu Calhanoglu koji je loptu poslao s ruba šesnaesterca na gol i zabio za erupciju oduševljenja i 3-2, a samo dvije minute kasnije zabio je i veliki Zlatan Ibrahimović na dodavanje Leaoa i tako poslao Milan u polufinale talijanskog kupa u kojemu će igrati s Juveom.

U drugom polufinalu će se sastati Napoli i pobjednik dvoboja Inter - Fiorentina koji je na programu u srijedu.