Juve izgubio, morat će iskeširati Ronalda. Evo koliko su mu dužni

Cristiano Ronaldo (40) je u ljeto 2021. iz Juventusa prešao u Manchester United, a 2023. pokrenuo je arbitražni spor protiv talijanskog kluba tvrdeći da mu duguje 19,6 milijuna eura zbog neisplaćenih plaća za vrijeme pandemije koronavirusa. U travnju 2024. arbitražno vijeće je odlučilo da Juventus mora isplatiti portugalskom nogometašu polovicu traženog iznosa, odnosno 9,8 milijuna eura.

Juventus je podnio žalbu na tu odluku torinskom sudu za radne sporove. U ponedjeljak su talijanski mediji objavili da je Ronaldo dobio pravnu bitku, odnosno da je sudac Gian Luca Robaldo odbacio žalbu Juventusa, što znači da Portugalac može zadržati 9,8 milijuna eura koje je dobio odlukom arbitražnog vijeća. Također, Juventus će morati platiti troškove sudskog spora.

Ronaldo je u Juventusu igrao od 2018. do 2021. godine. Za 'staru damu' odigrao je 134 utakmice, zabio 101 pogodak i podijelio 28 asistencija. S klubom iz Torina osvojio je dva Scudetta, dvije Coppa Italie i talijanski Superkup. Trenutačno je najplaćeniji nogometaš na svijetu i igra za saudijski Al-Nassr s kojim ugovor ima do 2027.