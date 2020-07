'Juventus je loš jer su se riješili ključnog igrača - Mandžukića'

Igrači kao Mandžukić pokrivaju strahovito puno prostora, daju ton borbenosti cijele momčadi, a čovjek je uz to i zabijao i bio spreman jednako dobro igrati na kojoj poziciji, kaže Alex Del Piero

<p>I u kolektivnoj memoriji i u srcima navijača <strong>Alessandro Del Piero</strong> (45) jedan od najvećih igrača koje Juventus imao u svojoj prebogatoj povijesti. Za mnoge i najbolji, najomiljeniji.</p><p><strong>VIDEO: Predstavljanje Maurizija Sarrija u Juventusu</strong></p><p>Naslijedio je <strong>Roberta Baggia</strong> (53) pa sa 'Starom damom' osvojio više od i neponovljivog 'Zlatnog repića'. Juventus ove sezone, premda ima <strong>Cristiana Ronalda</strong> (35), <strong>Dybalu</strong> (26), <strong>Chiellinija</strong> (35), <strong>Bonuccija</strong> (33) i cijelu nisku dokazanih majstora, opasno šepa i ne igra ni blizu potencijala i očekivanja.</p><p>Talijanski Sky Sport je za mišljenje o krizi u crno-bijelom dijelu Torina priupitao Del Piera, a legenda je temeljni uzrok Juventusovih problema dijagnosticirala u: rastanku s jednim Hrvatom.</p><p>- Ključni igrač Juventusa u eri <strong>Maxa Allegrija</strong> (52) bio je: <strong>Mario Mandžukić</strong> (34)! To je bio drukčiji, pragmatičniji i bolji Juventus. Onakav kakav je kroz povijest. Nije se gledalo na dojam nego na rezultate - priča Del Piero.</p><p>- Igrači kao Mandžukić pokrivaju strahovito puno prostora, daju ton borbenosti cijele momčadi, a čovjek je uz to i zabijao. I bio spreman jednako dobro igrati na kojoj poziciji u napadu, a kad je trebalo čak i kao bočni vezni!</p><p>No Alex Del Piero poziva milijune navijača da pokažu i malo strpljenja za ovog trenera i njegove ideje.</p><p>- <strong>Maurizio Sarri</strong> (61) je u svojoj prvoj godini na klupi Juventusa. <strong>Matthijs</strong> <strong>De Ligt</strong> (20) je u svojoj prvoj godini u momčadi. Treba vremena da se usade nove ideje, novi način igre, cijela jedna nova filozofija. Nema tu više Mandžukića, a ni <strong>Teveza</strong> i(li) <b>Morate</b> pa onda nedostaje i onaj intenzitet kojim je Juventus uvijek lomio protivnike.</p><p>'Umiranje u ljepoti' jednostavno nije u klupskom DNA.</p><p>- Ravnoteža u igri je ključna. Ravnoteža među linijama, automatizmi, suradnja među igračima koja se ne postiže tek tako. NI u vezi nema dovoljno agresivnih igrača pa se igra bez dovoljno ritma, bez intenziteta... To se može promijeniti, ali za to treba vremena. Ovo je drukčiji stil i bez nekih, ne tako davno, jako važnih, ključnih igrača - rekao je Del Piero.</p><p>A s njim bi se složilo more navijača kojima je fajter Mandžo i sedam mjeseci nakon odlaska iz kluba i dalje - jedan od ljubimaca!</p>