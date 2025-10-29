Obavijesti

Sport

Komentari 0
SERIE A

Juventus pobijedio prvi susret bez Tudora i prekinuo crni niz, Baturina opet nije ulazio u igru

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Juventus pobijedio prvi susret bez Tudora i prekinuo crni niz, Baturina opet nije ulazio u igru
Foto: Alberto Lingria

Nakon što je Igor Tudor dobio otkaz na klupi Juventusa, torinski klub stigao je do prve pobjede nakon osam utakmica. Como je slavio protiv Verone, a Roma je pobijedila Parmu

Nogometaši Juventusa su u Torinu svladali Udinese 3-1 u devetom kolu talijanske Serie A, u prvom ogledu kako momčad nije vodio smijenjeni hrvatski strateg Igor Tudor.

Juventus je poveo već u petoj minuti kada je Vlahović pogodio s bijele točke. Cijelo prvo poluvrijeme Juventus je dominirao te je stvorio veliki broj prilika, ali prednost nije povećao. U samoj završnici prvog dijela uslijedio je hladni tuš na drugoj strani. U prvoj minuti nadoknade Zaniolo je bio strijelac za 1-1.

Serie A - Juventus v Udinese
Foto: Alberto Lingria

Tijekom drugog poluvremena Juventus je također bio puno bolji te je konstantno pritiskao suparnika. Dominacija je okrunjena golom u 67. minuti kada je nakon kornera Gatti glavom pogodio za 2-1. Do kraja je Juventus povećao prednost. Dosuđen je u 96. novi jedanaesterac, a Yildiz je postavio konačnih 3-1.

Roma drži korak s vodećim Napolijem te su se Rimljani domaćom pobjedom protiv Parme 2-1 bodovno opet izjednačili s aktualnim prvakom. Suparnika je Roma slomila u drugom poluvremenu. Sve je počelo golom Hermosa u 63. minuti, dok je Ukrajinac Dovbik u 81. povećao prednost na 2-0. Strepnja se pojavila kada je Circati u 86. minuti smanjio na 1-2, ali je na tome Parma i ostala.

Serie A - AS Roma v Parma
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Como je pred svojim navijačima svladao Veronu 3-1. Douvikas je u devetoj minuti razveselio domaće navijače, ali je stvari na početak vratio Serdar pogodivši u 25. minuti za 1-1. Domaćina je do pobjede približio Posch golom u 62. minuti, a tri boda je potvrdio Vojvoda koji je u 92. zabio za 3-1. Domagoj Bradarić je za Veronu zaigrao od 68. minute. Za Como je tek od 89 minute zaigrao Ivan Smolčić, dok je Martin Baturina ponovno kroz cijelu utakmicu ostalo na klupi za pričuve Coma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025