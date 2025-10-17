Juventus u velikim problemima, Uefa je opet pokrenula istragu

Talijanski nogometni velikan Juventus nalazi se pod novom istragom Uefe zbog mogućeg kršenja financijskih pravila. Torinski klub je sam potvrdio vijest u financijskom izvješću pripremljenom za godišnju skupštinu dioničara 7. studenog, navodeći da bi ishod mogao donijeti ekonomske i sportske sankcije.

Istraga koju je Uefa službeno pokrenula 18. rujna odnosi se na trogodišnje razdoblje od sezone 2022/23. do 2024/25. U središtu je potencijalno kršenje "pravila o zaradi u nogometu" (football earnings rule). Ovo pravilo, uvedeno 2022. kao dio širih financijskih reformi, ograničava klubove na maksimalni gubitak od 60 milijuna eura tijekom tri godine.

Taj se limit može povećati na 90 milijuna eura ako klub ispuni četiri stroga kriterija "dobrog financijskog zdravlja". Ti kriteriji uključuju održavanje pozitivnog kapitala, adekvatnu likvidnost za pokrivanje kratkoročnih obveza, održiv omjer duga u odnosu na prihode te dokaz da je klub sposoban za dugoročno poslovanje. Konačna odluka u ovom postupku očekuje se u proljeće 2026.

Moguće posljedice i reakcija kluba

U slučaju da se utvrdi kršenje pravila, Juventusu prijete "moguća ekonomska kazna i moguća sportska ograničenja". To bi moglo uključivati financijske penale ili, još ozbiljnije, ograničenja pri registraciji novih igrača za Uefina natjecanja. Ipak, uprava kluba pokušala je umiriti dioničare. U priopćenju je navela kako bi svaka eventualna novčana kazna bila "vjerojatno beznačajna" te je potvrđeno da su sve dospjele financijske obveze prema drugim klubovima i zaposlenicima podmirene.

Ova istraga dolazi u iznimno izazovnom periodu za klub koji je već stoljeće pod kontrolom obitelji Agnelli. U srpnju 2023. Juventus je već bio kažnjen jednogodišnjom zabranom nastupa u europskim natjecanjima i novčanom kaznom od 20 milijuna eura zbog ranijih kršenja pravila o licenciranju i financijskom fair-playu. Od te kazne, 10 milijuna eura bilo je uvjetno i ovisilo je o budućem poslovanju.

Financijski podaci također ne idu u prilog klubu. Za fiskalnu godinu koja je završila u lipnju 2025. prijavio je gubitak od 58 milijuna eura, a posljednja godišnja dobit zabilježio još u sezoni 2016/17. Vijest o istrazi poklapa se i s promjenama u vrhu uprave jer će izvršni direktor Maurizio Scanavino odstupiti sa svoje pozicije 7. studenog nakon tri godine na toj funkciji.

Iako Juventus nastoji umanjiti značaj nove istrage, još jedan prekršaj mogao bi dodatno zakomplicirati napore kluba da obnovi financijski i sportski kredibilitet nakon nekoliko godina obilježenih kontroverzama izvan terena.