Juventusu se ozlijedio ključni igrač. Nudi im se Brozović (33)

Kapetan Juventusa Manuel Locatelli izbivat će s travnjaka najmanje tri mjeseca nakon što je na prvenstvenom derbiju protiv Milana pretrpio težu ozljedu koljena. Detaljni liječnički pregledi obavljeni nakon susreta na Allianz Stadiumu potvrdili su oštećenje vanjskog meniskusa, a klupska medicinska služba odlučila se za operativni zahvat šivanja tkiva kako bi se dugoročno zaštitila karijera 28-godišnjeg veznjaka, što znači da povratak u natjecateljski pogon nije realan prije kraja zimske stanke.

Foto: Jennifer Lorenzini

Izvan stroja na duže je razdoblje Khéphren Thuram, koji je operirao koljeno i čiji se povratak ne očekuje prije početka 2027. godine. Dodatan problem predstavljaju mišićne poteškoće zbog kojih je Weston McKennie propustio zadnja dva ogleda, dok novopridošli Pape Sarr još hvata punu formu nakon sanacije lakše ozljede s kojom je stigao iz Tottenhama.

Zbog manjka rješenja u sredini terena u Torinu se otvorilo pitanje pronalaska hitne zamjene, a talijanski insajder Fabrizio Romano ističe da bi opcija mogao postati Marcelo Brozović. Iskusni 33-godišnji hrvatski reprezentativac slobodan je igrač nakon sporazumnog raskida ugovora sa saudijskim Al-Nassrom, a njegovi zastupnici ponudili su ga nekolicini klubova u Serie A s obzirom na to da igrač preferira povratak na Apeninski poluotok i spreman je korigirati financijske uvjete.

🚨💣 NEW: Juventus could consider signing Marcelo Brozović (33) given the emergency in midfield, but as of today, there are no talks underway. 🇭🇷



— @FabrizioRomano - @Youtube pic.twitter.com/Okx1zn4UnB — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) September 7, 2026

Brozović je u talijanskom nogometu ostavio dubok trag nastupajući osam i pol sezona za Inter, gdje je u 330 službenih utakmica osvojio Scudetto, dva Kupa i nastupio u finalu Lige prvaka. Nakon odlaska u Saudijsku Arabiju odradio je 124 utakmice uz Cristiana Ronalda, a novonastala situacija u taboru torinskog velikana mogla bi ubrzati razgovore o njegovu povratku u talijansko prvenstvo.