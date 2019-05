Juveova oda Mandži: Danas svi plješćemo tebi, naš šampione!

Mario Mandžukić slavi rođendan! Naš napadač je napunio 33 godine, samo dva dana nakon što je osvojio deveti trofej s Juventusom, četvrti uzastopni naslov prvaka.

Mandžo je ljubimac Juventusovih navijača, ma svih u klubu. Nedavno je potpisao novi ugovor, a rođendan svom najvećem ratniku Juve je čestitao emotivnom posvetom:

U Juventusu sam pronašao pobjednički mentalitet, koji je isti kako i moj. Zato sam ovdje danas sretan kao i prvog dana kada sam došao, a to je bilo prije četiri godine."

Ovo su riječi Marija Mandžukića, rekao ih je prije mjesec i pol dana kada je potpisao produljenje ugovora.

Mentalitet.

Ako postoji osoba koja personificira tu riječ, onda je to Mario Mandžukić, koji danas navršava 33 godine. Mario je napadač koji zabija golove, i to važne. Ali prije svega, on je šampion koji se uvijek stavlja na raspolaganje momčadi, koji radi sve za pobjedu ekipe. Zabija, bori se svih 90 minuta. Obavlja nevidljiv, tih posao, ali posao koji je ključan.

Danas neka ne bude tišina. Neka se čuje snažan pljesak svih nas, kojim našem šampionu želimo sretan rođendan!

