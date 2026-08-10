Kačavenda za 24sata: Zbog Ronaldinha sam uzeo broj 80. Sanjamo ulazak u Ligu prvaka
Osjećam podršku navijača, u dvije godine sam propustio dva treninga, a Stojković je za mene najbolji, kaže nam veznjak Dinama koji briljira na početku sezone
Ozljede su konačno iza mene. Nemam više bolova, nemam straha, već je prošlo dosta vremena. Ma ja sam u životu imao samo jednu ozljedu koju sam ponovio dva puta, to koljeno. Znate i sami da igračima treba vremena da se od takvih ozljeda vrate na pravi način, ja se sad osjećam baš spremno. I u dvije godine vjerojatno nisam propustio dva treninga, priča nam Lukas Kačavenda (23).