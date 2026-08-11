Kad i gdje Dinamo igra za Ligu prvaka, tko ga tamo očekuje?

Nogometaši Dinama plasirali se u četvrto, posljednje pretkolo Lige prvaka gdje ih očekuje dvoboj s norveškim prvakom Vikingom. U trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka u Litvi su slavili nad Kauno Žalgirisom 2-1, odnosno, ukupnih 7-1.

Uefa je već ranije objavila točnu satnicu tih utakmica. Tako će Dinamo prvu utakmicu igrati u Maksimiru u utorak, 18. kolovoza od 21 sat, a uzvrat je na rasporedu u srijedu, 26. kolovoza u Stavangeru s početkom također od 21 sat.

Podsjetimo, prolaskom u play-off Lige prvaka, Dinamo je osigurao najmanje ligašku fazu Europske lige, a prođe li norveškog prvaka deseti će put igrati glavnu fazu elitnog natjecanja.

Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

Inače, Viking je jedan od najuspješnijih klubova u povijesti norveškog nogometa. Deveterostruki je osvajač prvenstva, na čiji se tron u prošlosezonskom izdanju popeo nakon dugih 35 godina. Usto, u svojim vitrinama broje i šest trofeja osvajača nacionalnog kupa. Klub je osnovan 1899., a u prvoj ligi nastupa od njezina osnutka, uz iznimku sezona 1966./67., 1987./88. i 2018.

Nijedan klub nije odigrao više utakmicu u najvišem rangu norveškog nogometa od Vikinga. Od europskih uspjeha ističu se izbacivanje Chelseaja iz Kupa Uefe u sezoni 2002/03., eliminacija Sportinga iz istog natjecanja u sezoni 1999/00. te plasman u grupnu fazu Kupa Uefe u sezoni 2005./06. Prošle sezone Viking je prvenstvo Norveške osvojio nakon 34 godine suše sa samo bodom prednosti ispred ispred Bodø/Glimta, prošlosezonske senzacije u Ligi prvaka.