Kad je frka, zovi Fruka! Riječka povijesna noć za nastavak sna

Mnogi su ga zazivali i čekali. Nije bio u najboljoj formi, što zbog ozljede ruke netom prije nastavka sezone, što zbog neriješenog transfera koji su u klubu mnogi očekivali još ljetos. Mučio se s formom ove zime, ali sve je naplatio u pravom trenutku. Toni Fruk s dva gola odveo je Rijeku u osminu finala Konferencijske lige preokretom protiv Omonije na Rujevici (3-1, ukupno 4-1) pred 6965 gledatelja. A tamo će je čekati Strasbourg ili Rakow, što će odrediti ždrijeb u petak od 14 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+