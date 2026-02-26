Obavijesti

Kad je frka, zovi Fruka! Riječka povijesna noć za nastavak sna

Piše Josip Tolić,
Kad je frka, zovi Fruka! Riječka povijesna noć za nastavak sna
Susret Rijeke i Omonoije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - OMONIA 3-1 (4-1) Toni Fruk prekinuo je sušu i podsjetio zašto je bio najbolji igrač godine, a nigerijski golman donio je sreću kao i "vatrenima" 2018. Ne budite prvake iz europskog sna!

Mnogi su ga zazivali i čekali. Nije bio u najboljoj formi, što zbog ozljede ruke netom prije nastavka sezone, što zbog neriješenog transfera koji su u klubu mnogi očekivali još ljetos. Mučio se s formom ove zime, ali sve je naplatio u pravom trenutku. Toni Fruk s dva gola odveo je Rijeku u osminu finala Konferencijske lige preokretom protiv Omonije na Rujevici (3-1, ukupno 4-1) pred 6965 gledatelja. A tamo će je čekati Strasbourg ili Rakow, što će odrediti ždrijeb u petak od 14 sati.

