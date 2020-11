Kad je Zvone driblao Maradonu, a Goran ga učio tenis u Novom Vinodolskom: Ma on je moj idol

Legendarni Maradona je Lijepu našu posjetio nekoliko puta, a u lipnju 2005. godine je u Novom Vinodolskom od Gorana Ivaniševića učio igrati tenis, a njega je podučavao nogometu...

<p>Nažalost, dogodilo se ono čega su se mnogi pribojavali. Svijet je u teškoj i bolnoj 2020. godini ostao bez ogromne legende. Veliki <strong>Diego Armando Maradona</strong> preminuo je u 60. godini od posljedica srčanog udara.</p><p><strong><span id="cke_bm_5354S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Diego Maradona</strong></p><p>Prije samo mjesec dana proslavio je rođendan. Nije to bilo u njegovu stilu, bio je u samoizolaciji jer je jedan od njegovih tjelohranitelja bio pozitivan na korona virus pa nije mogao slaviti onako kako je on to znao. Ali posljednji intervju je bio baš u njegovu stilu.</p><p>- Sanjam da mogu zabiti još jedan gol protiv Engleza, ovaj put desnom rukom - rekao je u razgovoru za France Football.</p><p>Nažalost, to su bile posljednje riječi ovog genijalca. Nekoliko dana poslije završio je u bolnici zbog krvarenja na mozgu, podvrgnut je hitnoj operaciji, strahovalo se za njegov život, ali njegov liječnik je sve obradovao riječima kako je sve u redu.</p><p>I legendarnog su Argentinca pustili na kućnu njegu, izgledalo je da sve ide nabolje, a govorilo se kako će krenuti na liječenje od alkohola te život sklon porocima dovesti u red. No, to se nije dogodilo jer je deset dana nakon što je otpušten iz bolnice preminuo kod kuće od posljedica srčanog udara.</p><p>Pamtit ćemo ga po nogometnoj genijalnosti i veličini te po osebujnom načinu života. Živio je raskalašeno, obožavao je partijati i putovati, a vrlo draga mu destinacija bila je i Hrvatska. Lijepu našu posjetio je nekoliko puta, a 9. lipnja 2005. godine je u Novom Vinodolskom od Gorana Ivaniševića učio igrati tenis, a njega je podučavao nogometu.</p><p>Ivanišević je prvo igrao na nogometnom terenu u istoj momčadi s "Malim zelenim". Razmijenio je nekoliko dodavanja, ali na njegovo dodavanje ipak nije uspio zabiti. Vodio ih je <strong>Ćiro Blažević</strong> (85).</p><p>Radilo se o humanitarnoj utakmici za dom za nezbrinutu djecu "Braća Mažuranić" u Novom Vinodolskom. Uz njih dvojicu, u momčadi zelenih nastupili su i <strong>Davor Šuker</strong>, <strong>Boba Živojinović</strong> i <strong>Gilad Bloom</strong>, a na suprotnoj strani bili su <strong>Zvone Boban</strong>, <strong>Giovanni Rosso</strong>, <strong>Thomas Muster</strong>, <strong>Cedric Pioline</strong> i <strong>Andrea Gudenzi</strong> koje je vodio tadašnji trener Rijeke <strong>Elvis Scoria</strong>.</p><p>Boban je majstorijama potpuno zasjenio Maradonu, a Ćiro je ispalio:</p><p>- Čini mi se da nema milosti. Ne zna kad je susret prijateljski...</p><p>Dan poslije Goran je uzvratio gostoprimstvo na teniskom terenu, na kojem su u turniru legendi zaigrale i druge legende poput <strong>Johna McEnroea</strong> i Mustera, ne i ozlijeđenog <strong>Borisa Beckera</strong>, koji je ipak sudio jedno poluvrijeme u nogometnoj utakmici.</p><p>Maradona i Ivanišević odigrali su kratku partiju. Bila je to 20-minutna razmjena udaraca, tek toliko da Argentinac osjeti kako je to stajati nasuprot wimbledonskog pobjednika.</p><p>Za dvojicu velikana, ljudi koje su ostavile neizbrisiv drag u svijetu sporta, bili su to istinski užici i čast.</p><p>- Drago mi je da sam ponovno u Hrvatskoj. Želim se ovdje zabaviti, igrati nogomet i tenis. Malo me boli koljeno, ali izdržat ću - govorio je Maradona.</p><p>- Sjećam se utakmice protiv Šukera, mog prijatelja iz Seville, i Bobana, obojice velikih igrača i velikih ljudi. Kad sam bio u Hrvatskoj, sjećam se da sam bio na grobu velikog košarkaša Dražena Petrovića. Volio bih vidjeti i njegovu obitelj jer je bio izniman sportaš. Zamislite, on je u Realu u jednoj utakmici finala Kupa prvaka zabio 62 poena. To je bilo sjajno - dodao je.</p><p>- Ivanišević? On je moj teniski idol. Takav servis, takva snaga - pričao je Maradona.</p><p>Goran je na veteranskom turniru tijesno pobijedio McEnroea u produženom tie-breaku trećeg seta, a u finalu je izgubio od Francuza Cedrica Piolinea. Bili su to dani kad su Hrvatska i Novi Vinodolski bili u žiži svjetske sportske javnosti.</p>