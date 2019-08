Kad Rakitić ispali raketu, to se ne brani! Zabio je za pobjedu...

Precizno, iz poluvoleja, neobranjivo u donji kut gola Napolija. Tako je Ivan Rakitić zabio noćas u Miamiju i osigurao pobjedu Barceloni u prvoj utakmici La Liga-Serie A Cupa.

Bio je to udarac koji se ne brani, a Rakitić je još jednom pokazao koliko može biti opasan kada je to najpotrebnije. Gol za pobjedu zabio je u 79. minuti utakmice. Natrčao je na loptu na rubu kaznenog prostora i iz poluvoleja je pospremio u mrežu u donji lijevi kut. Oduševio je i navijače koji su njegov potez pozdravili ovacijama.

Foto: Jasen Vinlove

Ovo je bio drugi Rakitićev gol na pripremama, a prvi je zabio Chelseaju krajem srpšnja u japanskoj Saitami.

ROCKET-IC! @ivanrakitic fires a MISSILE into the lower left corner to hand Barça a 2-1 lead! 🚀 pic.twitter.com/xgc0HSzuBd