'Kad sam bio mali, dobio bih erekciju za vrijeme svoje borbe'

Vjerujem da će ovo biti tek početak, a što god da se dogodi, dogodi se. To je život. Ne borim se više za sebe, ovo je kao nekakvo čišćenje duše, rekao je Tyson i natuknuo kako bi se mogao još boriti

<p>Legendarni boksač <strong>Mike Tyson</strong> priprema se za povratak u ring nakon čak 15 godina pauze.</p><p>Tyson (54) će se boriti s 51-godišnjim <strong>Royem Jonesom Juniorom</strong> u ekshibiciji, a uoči borbe dao je intervju<strong> Joeu Roganu </strong>u kojemu je otkrio nekoliko bizarnih stvari.</p><p>I dok je prvo rekao kako se muči s činjenicom da se sprema ozlijediti nekoga, potom je šokirao Rogana:</p><p>- Ponekad je to i orgazmično. Što to znači kad dobivaš erekciju od borbi? Pa tako je meni nekad bilo kad sam bio dijete.</p><p>Tyson će se s Jonesom boriti 28. studenog, a dao je natuknuti i da bi se mogao još boriti neovisno o rezultatu ove borbe:</p><p>- Vjerujem da će ovo biti tek početak, a što god da se dogodi, dogodi se. To je život. Ne borim se više za sebe, ovo je kao nekakvo čišćenje duše - rekao je Tyson.</p>