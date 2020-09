'Kad sam vidio da je ušla u gol, počeo sam samo trčati kao lud'

<p>Sjećam se da je Murke izveo korner, Franko, Capi i ja smo krenuli, lopta je išla na drugu stativu za Franka, a ja sam reagirao brže od protivnika. Kada sam pucao, pogledao sam u gredu i dolje da vidim je li prešla crtu. Kad sam vidio da je u golu, počeo sam trčati kao luđak, prisjetio se gola koji je načeo Kolos u 3. pretkolu lige prvaka u utakmici Rijeke i ukrajinskog sastava <strong>Joao Escoval. </strong></p><p>Njegov gol je stigao tek u 103. minuti,a do tada smo gledali tvrdu utakmicu bez puno pravih prilika. Gosti su postavili bunker, a Riječanima lopta nije polazila 'za nogom'. Na sve to još se od početka drugog dijela na Rujevicu spustio velik pljusak.</p><p>- Ovo su europske utakmice i svi daju sve od sebe, pogotovo kad se igra na jednu utakmicu. U Europi i protiv manjih klubova igraš teške utakmice - smatra Esco, a ništa drugačije ne očekuje niti u Danskoj.</p><p>- Bit će teška utakmica, ali mi moramo dokazati u 90 ili 120 minuta, ili na penalima, da želimo grupnu fazu više od njih, i to je naš cilj - najavio je susret s Kopenhagenom za klupsku televiziju NK Rijeka TV nakon što je zabio svoj drugi gol u bijelom dresu.</p><p>- Nije moglo bolje. Moj prvi gol na Rujevici, prvi u europskim natjecanjima, sjajan osjećaj. Ne mogu to opisati. Mislim da moje slavlje dovoljno govori. Vrištao sam, nisam znao što radim haha - nasmijao se. </p><p>Jedna od većih atrakcija na ovoj utakmici zasigurno je bila Armada koja se okupila iza sjeverne tribine Rujevice i bodrila svoje dečke svih 120 minuta utakmice. </p><p>- Sjajno, sjajno! Navijači su bili tu svih 120 minuta po jakoj kiši i jako ih poštujem zbog toga. Nosili su nas bez obzira na to što nisu bili na tribini. Naravno da bismo htjeli da su bliže, ali svejedno su bili sjajna podrška - pohvalio je Armadu novi 'šef' riječke svlačionice. </p><p>Podsjetimo, Rijeka je slavila 2-0, a drugi gol zabio je kapetan Franko Andrijašević.</p><p><br/> </p>