Stiže Gorica: Kohorta prvi put na stadionu s Bjelicom na klupi

Osijek pod Nenadom Bjelicom igra sve bolje, a nakon slavlja u Varaždinu slijedi im susret pred domaćom publikom protiv Gorice. Prvi je to put da će na tribinama biti i Kohorta koja nije najbolje prihvatila njegov dolazak

<p>Sigurno nas očekuje zahtjevna utakmica protiv Gorice koja je dobro krenula u prvenstvu. To je ekipa koja je dobro izbalansirana u fazi napada i u fazi obrane, a ono što ih krasi je da su vrlo učinkoviti i opasni iz prekida te tranzicije nakon osvojene lopte. Ono što non-stop govorimo, ako smo mi pravi, mislim da neće biti problema, započeo je pomoćni trener <strong>Osijeka Nino Bule </strong>u najavi utakmice njegove momčadi i <strong>Gorice </strong>koja će se igrati u subotu, 26. rujna, s početkom u 19 sati i 5 minuta pred gledateljima na Gradskom vrtu.</p><p>Nakon što su ispali iz kvalifikacija za Europsku ligu protiv <strong>Basela </strong>(2-1), Osječani su slavili u <strong>Varaždinu </strong>(1-0). Pod Nenadom Bjelicom izgledaju sve bolje, igraju napadački, dok su ozbiljniji i u obrambenom dijelu. </p><p>- Na čelu sa Nenadom kao šefom stručnog stožera cilj nam je biti što efikasniji i primiti što manje golova to i je naša nogometna vizija pa pomalo naziremo konture te igre. Naravno da to nije još nije tako kako bi mi htjeli, no međutim je činjenica da se dižemo iz utakmice u utakmicu. Atmosfera u momčadi je pozitivna, svi su željni za dokazivanjem, a to je i naš cilj - objasnio je Nino Bule.</p><p>A na tribine će se vratiti i Kohorta koja nije najbolje prihvatila dolazak Nenada Bjelice nakon što je prethodno vodio Dinamo. U gradu su osvanuli razni transparenti s porukama novom treneru Osijeka. Hoće li pružiti ruku pomirenja i krenuti u nove pobjede s Bjelkom na klupi, tek ćemo vidjeti.</p><p>- Vidjeli ste i sami kolika je razlika na utakmicama u atmosferi sa i bez gledatelja. Oni su vrlo bitan faktor u nogometu i nadam se da će doći u što većem broju. Vrijeme nam ne ide u prilog, ali pravi navijači ne gledaju na to - poručio je Bule.</p>