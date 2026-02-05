Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRISTIAN ČEKOL ZA 24SATA PLUS+

'Kad sam vidio tatu kako pjeva hrvatsku himnu, skoro sam se rasplakao. Atmosfera? Čudo'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
'Kad sam vidio tatu kako pjeva hrvatsku himnu, skoro sam se rasplakao. Atmosfera? Čudo'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL/Marko Lukunić/PIXSELL

Umor? Ma kakav umor? Igramo za broncu pred toliko naših navijača, kaže nam Čekol, član naše futsalske reprezentacije koja će u subotu u Ljubljani igrati protiv Francuske za treće mjesto na EP-u. Očekuje se nekoliko tisuća naših navijača

Admiral

Hrvatska futsalska reprezentacija u subotu igra najvažniju utakmicu u povijesti. Izabranici Marinka Mavrovića oduševili su na Europskom prvenstvu, u srijedu ih je na putu do finala zaustavila Španjolska (2-1). Naši su dečki dali maksimum, "poginuli" protiv najvećeg favorita turnira, s terena su ispraćeni velikim ovacijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo je odustao od Jagušića? Bogojević ide iz Rijeke, ali ostaje u HNL-u
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo je odustao od Jagušića? Bogojević ide iz Rijeke, ali ostaje u HNL-u

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 41. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 41. rođendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026