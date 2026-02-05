Umor? Ma kakav umor? Igramo za broncu pred toliko naših navijača, kaže nam Čekol, član naše futsalske reprezentacije koja će u subotu u Ljubljani igrati protiv Francuske za treće mjesto na EP-u. Očekuje se nekoliko tisuća naših navijača
KRISTIAN ČEKOL ZA 24SATA PLUS+
'Kad sam vidio tatu kako pjeva hrvatsku himnu, skoro sam se rasplakao. Atmosfera? Čudo'
Čitanje članka: 3 min
Hrvatska futsalska reprezentacija u subotu igra najvažniju utakmicu u povijesti. Izabranici Marinka Mavrovića oduševili su na Europskom prvenstvu, u srijedu ih je na putu do finala zaustavila Španjolska (2-1). Naši su dečki dali maksimum, "poginuli" protiv najvećeg favorita turnira, s terena su ispraćeni velikim ovacijama.
