Veliki dan hrvatskog sporta. Bivša predsjednica zablistala na crvenom tepihu, stigao i suprug

Bivša predsjednica RH i članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar Kitarović u društvu supruga Jakova, predsjednika klizačkog saveza, bila je na večeri HOO-a u hotelu Westin u Zagrebu. Stigli su i premijer Plenković, skijaš Filip Zubčić sa zaručnicom Anom Vukojom, rukometaši Mario Šošarić i Mateo Maraš... Najbolji sportaši godine su Josip Glasnović, odnosno Zrinka Ljutić i Lara Cvjetko. Program su vodili Mila Horvat i Ivan Blažičko
Zagreb: Svecana dodjela nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora
Kolinda Grabar Kitarović u posljednje vrijeme ne pojavljuje se često u javnosti, ali nije zaobišla Veliki dan hrvatskog sporta, proglašenje godišnjih nagrada Hrvatskoga olimpijskog odbora. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kolinda Grabar Kitarović u posljednje vrijeme ne pojavljuje se često u javnosti, ali nije zaobišla Veliki dan hrvatskog sporta, proglašenje godišnjih nagrada Hrvatskoga olimpijskog odbora. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
