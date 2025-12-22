Veliki dan hrvatskog sporta. Bivša predsjednica zablistala na crvenom tepihu, stigao i suprug

Bivša predsjednica RH i članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar Kitarović u društvu supruga Jakova, predsjednika klizačkog saveza, bila je na večeri HOO-a u hotelu Westin u Zagrebu. Stigli su i premijer Plenković, skijaš Filip Zubčić sa zaručnicom Anom Vukojom, rukometaši Mario Šošarić i Mateo Maraš... Najbolji sportaši godine su Josip Glasnović, odnosno Zrinka Ljutić i Lara Cvjetko. Program su vodili Mila Horvat i Ivan Blažičko
Kolinda Grabar Kitarović u posljednje vrijeme ne pojavljuje se često u javnosti, ali nije zaobišla Veliki dan hrvatskog sporta, proglašenje godišnjih nagrada Hrvatskoga olimpijskog odbora.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kolinda Grabar Kitarović u posljednje vrijeme ne pojavljuje se često u javnosti, ali nije zaobišla Veliki dan hrvatskog sporta, proglašenje godišnjih nagrada Hrvatskoga olimpijskog odbora. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kolinda Grabar Kitarović u posljednje vrijeme ne pojavljuje se često u javnosti, ali nije zaobišla Veliki dan hrvatskog sporta, proglašenje godišnjih nagrada Hrvatskoga olimpijskog odbora.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Bivša predsjednica i članica Međunarodnog olimpijskog odbora pozirala je sa suprugom Jakovom Kitarovićem, predsjednikom Hrvatskog klizačkog saveza.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Skijaš Filip Zubčić još je jutros vozio slalom u talijanskoj Alta Badiji, a nakon što se nije plasirao u drugu vožnju požurio je prema Zagrebu, gdje je dobio nagradu za fair play jer je na utrci u Gurglu priznao sucima kako je nagazio vrata iako to nisu vidjeli.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Program su u zagrebačkom hotelu Westin vodili Mila Horvat, nekad omiljeno lice sportskog programa na javnoj televiziji, kasnije i na HNTV-u i Arenasportu, uz Ivana Blažička, bivšeg glavnog urednika HNTV-a.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Rukometaši Mario Šoštarić i Mateo Maraš nagrađeni su kao dio reprezentacije za najuspješniju sportsku momčad i najvećeg promicatelja Hrvatske u svijetu u godini na izmaku.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Bivša atletičarka Andrea Ivančević (lijevo) danas radi u Hrvatskom olimpijskom odboru.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač uz direktoricu Turističke zajednice Grada Zagreba Martinu Bienenfeld.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL