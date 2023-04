'Kad su juniori zabili Milanu, u mom kvartu se čulo kao da je Hrvatska zabila u polufinalu'

Onaj Hajduk kakvog je najavljivao po dolasku, Ivan Leko demonstrirao je u svojoj 15. prvenstvenoj utakmici na klupi Majstora s mora. Siguran i čvrst u obrani, lepršav, opasan, moćan i nepredvidljiv u napadu. Splićani su odigrali možda i najbolju utakmicu sezone, a sigurno najbolju pod vodstvom trenera Leke. Hajduk je lakoćom na Poljudu pobijedio Varaždin 2-0 u 30. kolu HNL-a i smanjio zaostatak za Dinamom na minus deset.

I nekoliko važnih izostanaka poput Luke Vuškovića i Rokasa Pukštasa nisu poremetili koncepciju. Hajduk je od prve minute zaigrao totalno otvorenim nogometom. Pritisnuli su domaćine, nisu im dali disati pa prijetili Oliveru Zeleniki. Samo zahvaljujući njemu Varaždinci se ne vraćaju kući s većom porcijom u mreži.

'Kada njega nema, to je kao kad Realu fali Vinicius'

Marko Livaja nije zabio, ali je razigravao suigrače, a fenomenalne partije odigrali su Benrahou i Emir Sahiti. Prvi je zabio iz slobodnjaka, a drugi u Modrićevom stilu. Desnom vanjskom u lijeve rašlje.

Ivan Leko je poslije utakmice izgledao kao čovjek koji konačno uživa u nogometu. Nestali su zabrinutost i stres, kao da je netko skinuo s njega teret težak tonu.

- Ispalo je na kraju da je utakmica bila bez stresa. Svaka ima svoju priču,meni se danas svidio fokus, koncentracija, disciplina. To dolazi iz treninga, mirnoće i dobre pripreme. Ja sam u najavi rekao da sam uživao u tjednu, nismo pričali o problemima, malo nas je, ali imamo dovoljno kvalitete i karaktera da se pripremimo za dobru utakmicu. Bili smo dobri od prve do zadnje minute. Dođe situacija, dominiraš, ne zabiješ, on ti ide sam na golmana, zabije za 1-0 i kreće panika i stres. Ja vjerujem da se sreća zasluži, momci su zaslužili jednu dobru partiju, uživao sam ih gledati. Fokus, govor tijela, koncentracija. Mislim da smo zasluženo pobijedili, moglo je biti i više. Jedna lijepa pobjeda koja dobro dođe u ovakvoj situaciji.

Emir Sahiti odigrao je sjajnu utakmicu. Je li ovo njegov veliki povratak?

- Nadam se. Vi ga znate bolje. Bio je igrač broj dva, nismo ga imali tri mjeseca. Uzmi Viniciusa Realu, možda će izgledati glupo, ali ja to volim ponavljati. Kad gledaš veće ekipe, nemaju oni 20 istih igrača, svi igraju s 11, 12 ili 13 igrača. Kad uzmeš pet startera nekome, to je ogromno. Dobro mu je došlo što je odigrao jednu, dvije na lošijem nivou da vidi kad si nespreman da nisi taj. Patio je, šutio, trenirao ponizno i potrefio ga taj gol koji se ne zabija svaki vikend, zaslužio je po radu, poniznosti, ovo je njemu iskustvo da izađe iz svega bolji.

Kanađanin Niko Sigur (19) je u izostanku desnih bekova debitirao za Hajduk i odigrao solidnih 90 minuta na poziciji koja mu nije prirodna.

- Nema Mikanovića i Lovrencsicsa, Đolonga je u Ženevi. Mali je jučer došao na trening. Jako sam zadovoljan, bio je stabilan, tvrd u obrani, u napadu miran i fokusiran na ono što je trebao odigrati. I njemu je ovo nagrada. Nije ti baš svejedno kad mladog veznog staviš na beka, ne znaš kako će izgledati utakmica.

Bili smo kritični prema igračima koji su došli, ali Benrahou je pokazao da vrijedi?

On je dobar igrač, igrao je prvu francusku ligu. On vrijedi nešto, čovjek koji je spletom okolnosti došao u zadnji klub druge lige. Žao mi je, ponovit ću da nismo imali mirnu situaciju da kad smo njega doveli da igra tamo gdje treba. Bili smo u neredu, hoćeš na nešto, najbazičnije. Došao je da igra između linija. Pokazuje iz tjedna u tjedan da je dobar igrač, dobro izgleda za publiku, a za trenere i struku to je igrač koji ima brojeve. Ja zbrajam golove i asiste, ne zbrajam driblinge na centru i guranje kroz lopte. A on to ima.

Kako komentirate pogreške u obrani?

To je puno stvar repeticija. Ako ponovite deset put, imate šansu napraviti dobro. Onaj koji ponovi 50 puta, ima veću šansu, a tko ponovi 500 puta, neće napraviti grešku. Vidite naše sastave i treninge, da je netko rekao da će ova postava zaigrati zajedno, nitko ne bi stavio 10 eura. Automatizam, ponavljanje, isti igrači i sistemi, tada se greške neće događati. Nismo u idealnoj situaciji, ne pričamo o problemima jer što više pričaš, oni još više dolaze. Ja sam uživao, momci su igrali fokusirano i kontrolirano.

Slažete li se da je ovo bila jedna od najzrelijih utakmica?

Bila je mirna, koncentrirana, za moj gušt premirna. Ja volim malo više ludila i nereda, ali je bilo lijepo za publiku. I meni obitelj i prijatelji kažu nakon 4 mjeseca jedna bez stresa. Ljudima se svidjelo i meni se, sad na bazi toga, mic po mic, idemo dignuti da bude bolje.

Što je s Grgićem i Ferrom?

Morali su izaći jer je bio jak duel. Lukas odmah, Ferro je rekao na poluvremenu da ne može. Nadam se da će testovi pokazati da nije ništa dramatično.

Juniori Hajduka u ponedjeljak igraju finale Lige prvaka mladih protiv AZ-a nakon što su u polufinalu demolirali Milan s 3-1, a poruku podrške poslao im je i Leko.

- Ovo je nemoguće. To kako momci igraju s grintom, voljom, borbenošću, s vjerom, jedinstvom, to je baš dobro. Sve su zaslužili, ne da im šaljem energiju, sve što im mogu poslati da odu do kraja, da Bog bude uz njih i da uživaju. To su momenti koji će im ostati za cijeli život. Svi mi gledamo tu utakmicu, kad smo zabili, kako se čulo u mom kvartu, ja sam mislio da je Hrvatska zabila gol u polufinalu svjetskog prvenstva. svi ćemo biti uz njih, samo mirno i hrabro kako su do sada i igrali - zaključio je trener Hajduka.

