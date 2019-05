Kad ti ne ide: Chelsea je ostao bez igrača u nebitnoj utakmici

Premier liga je gotova, a do finala Europske lige je ostalo još desetak dana. Umjesto da date igračima koji dan odmora, ili iskoristite vrijeme za treninge, vi odvedete momčad na prijateljsku utakmicu u Boston i gle iznenađenja. Ozlijedi vam se jedan od najboljih igrača.

Pričamo o Chelseaju čije vodstvo je napravilo neviđenu glupost. Ruben Loftus Cheek (23) ozlijedio se na prijateljskoj utakmici protiv Bostona (3-0) čiji prihodi od ulaznica su otišli na borbu protiv diskriminacije. Prikupljeno je oko tri milijuna eura.

'Predivna večer u Bostonu, fantastična noć', pisalo je na službenoj Facebook stranici, no sigurno su mišljenje promijenili nakon što su saznali da će engleski reprezentativac izostati oko godinu dana s terena.

On je u igru ušao na poluvremenu, a izašao je nakon 20 minuta zbog rupture Ahilove tetive na umjetnom travnjaku na što su se igrači Chelseaja žalili prije utakmice. I sam Loftus Cheek bunio se zašto mora igrati, a na kraju se ozlijedio. Istina, bila je to utakmica u humanitarne svrhe i to je za svaku pohvalu. Ali pitanje je zašto su izveli najjači sastav i tako si možda ugrozili šanse da osvoje jedini trofej u sezoni.

Zašto je to toliki udarac za plavce? Zato što je Loftus Cheek jedan od najboljih igrača Chelseaja u posljednje vrijeme, a zahvaljujući sjajnim igrama ukrao je mjesto Mateu Kovačiću u prvoj postavi. Ove sezone odigrao je 24 utakmice i zabio šest golova, a većinu tih nastupa skupio je u drugom dijelu sezone. Pa čovjek je bio prekobrojan na pripremama, a sad je postao figura bez koje Chelsea ne moče.

Engleski reprezentativac i veznjak će obaviti operaciju, a oporavak bi trebao trajati oko godinu dana, što zavisi o samom igraču. Navijači Bluesa poludjeli su nakon ove vijesti poludjeli na klub jer su ostali bez trećeg važnog igrača desetak dana uoči važnog finala Europske lige, nakon Rudigera i Hudsona Odoija.

Finale se igra u dalekom Bakuu 29. svibnja. Dok se Chelsea zabavlja po Americi, igrači Arsenala marljivo treniraju u svom trening kampu u blizini Londona i pripremaju se za lov na trofej.