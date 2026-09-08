'Tanke' su opcije za nadoknadu utakmice Dinama i Rijeke. Evo kad bi se mogao odigrati susret

Utakmica 2. kola HNL-a između Rijeke i Dinama, koja se trebala igrati prije mjesec dana, odgođena je zbog Uefinog kalendara natjecanja. Nijedan klub nije tražio odgodu, no susret se jednostavno nije odigrati u terminu početkom kolovoza.

Dinamo se u međuvremenu plasirao u Europsku ligu, dok Rijeka nije uspjela ući u Konferencijsku ligu. Jesenski raspored Riječana nije toliko natrpan kao Dinamov, koji uz obveze u prvenstvu i kupu, igra utakmice u Europi.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Ipak, Dinamov raspored nije u potpunosti zauzet. Kada se isključe reprezentativne stanke, šest utakmica Europske lige i termin osmine finala Kupa, koji je predviđen za srijedu 29. listopada, preostaju dva slobodna termina do kraja godine. Riječ je o srijedama, 2. i 16. prosinca.