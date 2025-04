Kada gubi, igra Hajduka postaje stihija. Krila su bezopasna, a principi se mogu obiti o glavu

Varaždin je držao "nulu" na Rujevici, imao je i igrača više gotovo cijelo drugo poluvrijeme. Nedjelja se "crtala" za navijače Hajduka, dok Toni Fruk i Luka Menalo duplim pasom nisu bacili Rujevicu u trans i Rijeku, barem do poljudske utakmice, na prvo mjesto. Pobjeda protiv Lokomotive pred 25.000 navijača trebala je vratiti hajdukovce na prvo mjesto, Menalov gol brzo bi se zaboravio u Splitu, međutim, Hajduk je u sljedećih tjedan dana prepustio Rijeci ulogu lidera HNL-a.

Lokomotiva, koja je stigla bez ponajboljeg igrača Goričana, bez osigurača Sigalija, trebala je biti prvi klub koji je ove sezone osvojio Poljud, ali se nekako u 98. minuti ukazao "otpisani" Trajkovski i pogodio za 1-1. Matematički, Hajduk i dalje sve drži u svojim rukama jer i Rijeka i Dinamo dolaze na Poljud, ali pitanje je dokad će s nogometom kakav igra u kontinuitetu.

Gennaro Gattuso ostao je vjeran principima koje je postavio u zadnjih nekoliko kola. Makar njegova momčad ni protiv Slavena ni protiv Šibenika, koje je slomio golovima iz prekida, nije igrom pokazao ništa puno više od protivnika, Talijan je ostao pri istih 11 i mantri da se pobjednička momčad ne mijenja. Brajković i Bamba imaju povjerenje, Gattuso zna najbolje zašto, ali Hajduk je praktički bezopasan s tim dvojcem na krilima. Šego je preselio na klupu, što je i zaslužio igrama, Biuka nema već neko vrijeme, a Durdov je u samo nekoliko minuta po ulasku pokazao više od Brajkovića i Bambe zajedno. No, to je tanko i mršavo za ono što Hajduku treba u borbi za naslov prvaka.

Split: HNK Hajduk i NK Lokomotiva u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iako je Rusinova uloga napadača trebala Marku Livaji osloboditi prostor za kreaciju, protiv Lokomotive je nismo vidjeli. Livajina šansa iz malonogometnog građenja u prvom poluvremenu bilo je i najbolje što je Hajduk sastavio u 90 minuta protiv Lokomotive do gola Trajkovskog.

Hajduk izgledne šanse stvara u minimumu i to nije novost, nije novost ni da će igrači radije gledati kako ubaciti nego tražiti prostor i kreaciju. A mučenje tek kreće kada protivnik povede. Tada se Hajdukova igra pretvara u stihiju, na trenutke i anarhiju. Lučićev potez je prava slika i prilika toga.

Gattuso će morati zavući ruku u momčad i izvući nešto novo ako ne želi da mu se principi potpuno obiju o glavu. Jesu li to Mlakar, Durdov, Pukštas, čija trka i energija mogu biti samo plus, on će izabrati već za Varaždin, gdje hajdukovce na Veliki petak čeka domaćinska atmosfera, ali i domaćin za koji neće igrati Dabro, Ba...