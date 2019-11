Kada se borim i vidim hrvatske kvadratiće, odmah se naježim!

Stipe Miočić i Hrvatska oduvijek su bili kao Dwight Yorke i Andy Cole, nešto što ne može jedno bez drugog. Iako se nije rodio u Lijepoj našoj i živio tu, UFC prvak se uvijek dičio hrvatskim korijenima. Rodio se i živio u Americi, ali njegova majka Kathy je porijeklom iz Cetingrada, a otac Bojan porijeklom iz Rtina kraj Zadra. I upravo oni su se pobrinuli da njihov sin ne zaboravi na svoje korijene.

Stipe se prošlog vikenda u New Yorku družio s hrvatskom zajednicom, a dobio je i pozivnice koje u ga oduševile. Anna Strazičić Rodriguez je predstavnica Croatian World Congress organizacije te je pozvala Miočića na priredbu Croatian World Games koja će se održati u Zagrebu sljedeće godine. Također, hrvatski borac je dobio i ulaznice za posjet nacionalnom parku Mljet.

PHOTOS: Stipe Miocic touched by gift from New York Croatians | Croatia Week https://t.co/xoqcAAagz3 — Nada Pritisanac (@NadaPritisanac) November 4, 2019

- Imam dvije tetovaže. Jedna je hrvatski grb, a druga je naš obiteljski grb. Ponosan sam na hrvatske korijene. Svaki put kada se borim i kada vidim dresove s hrvatskim kvadratićima na tribinama, naježim se - rekao je oduševljeni Stipe.

I zaista, Miočić stalno bodri naše sportaše, a na Svjetskom prvenstvu prošle godine u Rusiji bio ja najjači navijač 'vatrenih'. Posebno emotivan bio je nakon što su naši reprezentativci u osmini finala pobijedili Dansku. Sam Stipe izjavio je zbog te utakmice skoro otkazao prvu borbu protiv Cormiera koja je bila na rasporedu dan poslije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Imali su golmana koji je bio u elementu, skinuo penal Modriću četiri minute prije kraja produžetka. Onda penali... Mislio sam da neće dobro završiti. Onda su oni obranili, pa mi, ma emotivan sam čim se sjetim, naježio sam se. Skoro sam morao otkazati borbu, bio sam tako blizu srčanog udara - kazao je tada, a nekoliko puta je izjavio da mu nedostaje Hrvatska.

Foto: Ryan Marie Miocic/ Instagram

- Nedostaju mi Hrvatska i Hrvati, žao mi je što u proteklom periodu nije bilo vremena da je ponovno posjetim. No, to ću zasigurno učiniti vrlo brzo. Moram vidjeti i svog oca, tako da se nadam da bi se to trebalo dogoditi što prije.

Eto prilike. Stipe je sada dobio i službeni poziv za dolazak u Hrvatsku u kojoj je zadnji put bio prije tri godine, ali nadamo se da ćemo uskoro vidjeti.