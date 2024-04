Kada se Livaja vraća na teren? 'Ne želimo ništa riskirati s njim'

Igrala se 54. minuta derbija. Marko Livaja šepajući je uz pomoć fizioterapeuta izašao iz igre i žalio se na bol u koljenu, a taj trenutak simbolično je prikazao krah Hajdukovih ambicija za ovu sezonu. Bez najboljeg igrača kola su krenula niz brdo.

Bilo je to 30. ožujka. Utakmica u kojoj su Splićani mogli ostati u utrci za titulu, ali izgubili su od Dinama 1-0 i stavili se u tešku poziciju, a nakon poraza od Rijeke i Osijeka bilo je jasno kako će se već sada okrenuti novoj sezoni. Livaja je propustio oba susreta, kao i onaj novi bolni poraz od 'modrih' u polufinalu Kupa (1-0) nakon čega su huligani utrčali u travnjak.

Na Poljudu se nisu oglašavali o Livajinoj ozljedi niti je bilo jasno iskomunicirano kada bi se trebao vratiti na travnjak. Propustio je četiri utakmice, vrlo vjerojatno je i Rudeš, no najbitnija vijest za hajdukovce je kako je konačno počeo trenirati s ostatkom momčadi. To bi značilo kako je ozljeda iza njega i kako bi mogao zaigrati do kraja sezone.

- Trebalo nam je nešto duže za oporavak nakon dugog puta iz Koprivnice. Protiv Rudeša želimo ponovno krenuti jako i agresivno od prve minute. Zdravstveni bilten se pomalo poboljšava. Danas bi se treningu trebao priključiti Marko Livaja, polako ćemo ga vraćati u trenažni proces, ne želimo ništa riskirati. Nadam se da će do utakmice zdravstveni bilten biti još i bolji - rekao je pomoćni trener Goran Milović.

Što se tiče učinka, ovo je sezona za zaborav i za Marka Livaju. Najbolji igrač Splićana imao je problema s ozljedama kao nikad ranije, propustio je šest utakmica, ali kada je i igrao nije bio na razini ranijih sezona. Zabio je deset golova, što je za njegove standarde vrlo malo. Praktički od svog dolaska prije tri godine vukao je momčad i na njegovim leđima 'bili' su do pretposljednjeg kola bili u igri za naslov. Prošle sezone zabio je 19, sezonu ranije 27. Puno toga ovisilo je o njemu, a to je očito ostavilo traga, tijelo je izraubano i ozljede sve češće.

Hajduk nije isti bez njega, što se jasno vidjelo ove sezone. Kada njemu ne ide, pati i cijela momčad. Ako bude spreman i u formi sljedeće sezone, tada će i snovi o trofejima biti realniji.