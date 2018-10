Kakav gaf! Karlo Letica primio gol nakon ogromne pogreške...

Karlo Letica primio je "pacerski" gol u remiju svog Club Bruggea protiv St. Truidena. To je bio gol za za vodstvo domaćina u 18. minuti.

Igrala se 18. minuta, domaćini su nešto "kemijali" u kaznenom prostoru gostiju. Lopta je u jednom trenutku došla do Kamade koji to iz prve puca, ali šlampavo, i svi su mislili da će to Letica lagano uhvatiti u ruke. A onda šok. Lopta se bivšem golmanu Hajduka odbila od ruke i ušla u mrežu.

Foto: Twitter

Utakmica je na kraju završila 2-2, a St. Truiden je na kraju došao tek do boda u 78. minuti. Ovaj gaf sigurno će imati utjecaja na Leticu, a ovakve stvari se nažalost mladim golmanima često događaju. No, treba samo nastaviti dalje.

Karlo Veliki je u samo godinu dana od nepoznatog golmana došao do golmana koji brani u Ligi prvaka i dio je hrvatske nogometne reprezentacije.