Kakav je život nogometnog agenta? Nije baš med i mlijeko

Kako izgleda posao nogometnog menadžera tijekom prijelaznog roka? Pitanje na koje bi mnogi željeli znati pravu istinu, ne onu vanjsku ukrašenu mijenjem da je to jedan od najboljih i najunosnijih poslova.

Jest, ovo potonje sigurno ispadne kada treba uzeti proviziju i "dignuti sve četiri u zrak", ali za nju se treba dobro i naraditi, da ne kažemo pomučiti. Evo primjera jednog od agenata Nicka Robinsona. On je, kao i njegov igrač Romain Thomas, mislio da je sve riješeno u poslu u kojemu Thomas iz Angersa prelazio u West Bromwich Albion posljednjeg dana siječanjskog prijelaznog roka 2017. godine. Zrakoplov je već čekao na pisti, prtljaga spremljena, ali onda...

Konstantno na telefonu

- Angersov trener doznao je da je nešto ranije prodan još jedan važan igrač i rekao je da ne može garantirati da će uspjeti održati razinu bez njega i Thomasa. Kao rezultat vlasnik je povukao "ručnu" u posljednjim trencuima, zrakoplov je ostao na tlu, a West Bromwich nikad nje dočekao Thomasa - otkrio je Robinson za Goal.

On je osnivač i direktor sportske agencije International Sporting Consulting i, primjerice, bio je uključen transfer Sofianea Boufala u Southampton, tada rekordni klupski, ali i u onaj Susov u Liverpool. To je samo dio njegovih odrađenih poslova za koje morate imati - jako dobru mobilnu tarifu.

- Konstantno si na telefonu, putuješ, sastaješ se s kluibovima i igračima, šefovima skautskih službi, sportskim direktorima. Važno je razvijanje odnosa i bitno je da budeš okretan iz poslovne perspektive, da si sposoban anticipirati situaciju i prilagoditi joj se. Što se tiče troškova, pomogli su besplatni pozivi preko WhatsAppa - nasmijao se pa se prisjetio priče oko bivšeg Liverpoolova mladića Laurija Dallaa Vallea.

- Bio je posljednji dan prijelaznog roka 2010. godine i rješavali smo transfer u Fulham. Međutim, ovisio je o još nekim drugim transferima i potom sam dobio poziv da je sve propalo. Mislio sam da je moj posao gotov za to ljeto, išao sam na avion sa suprugom kad sam dobio poziv u kojem mi je rečeno da će transfera ipak biti, stoga sam se morao vratiti i dovršiti posao.

Robinson je otkrio kako dnevno obavi više od 40 poziva, to je jedan od razloga zbog kojeg govori tri jezika, engleski, francuski i španjolski. Posao nogometnog menadžera posljednjih se godina ozbiljno razvio, stvari se mijenjaju, ali ima jedna koja nikad neće -mediji.

Klubovi ne kontroliraju situaciju

- Obično nema neke koristi kada agent javno govori o svom klijentu. Uzet ću kao primjer Mina Raiolu, on koristi medije kao sredstvo kojim utječe na situaciju. Za Pogbu je on odlučivao ono što je mislio da je najbolje za njega. Ako je Pogba htio napustiti Manchester United, a Raiola to iskazao javnosti, to onda ima veliki utjecaj na cijelu priču.

No s time se ne koriste samo agenti, već i klubovi. Robinson se prisjetio Arsenala i njegove želje da dovede Wilfrieda Zahu za 40 milijuna funti.

- S tom navodnom ponudom Arsenal je utjecao na igrača i njegove zastupnike, sve kako bi učinio da se taj transfer i dogodi. Klubovi to koriste cijelo vrijeme, nekad upali, nekad ne.

Mnogi bi navijači, također, htjeli znati zašto za neko pojačanje svog omiljenog kluba moraju čekati posljednje trenutke. Zašto se slični poslovi ne odrade prije "5 do 12".

- Uzmite sada Manchester United i Harryja Maguirea. United pregovara s Leicesterom, ali i Leicester mora naći zamjenu za njega u slučaju da ode. To bi trebao biti Lewis Dunk iz Brightona, a onda opet i Brighton mora tražiti novog igrača. Hoću reći da klubovi ne kontroliraju situaciju.

I tako u krug...