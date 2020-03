Kakav mozak: Htio namjerno zaraziti Red Bullove F1 vozače

Voditelj odjela za mlade vozače u Formula 1 momčadi Red Bull, Helmut Marko, izjavio je kako je svojim vozačima predložio da se namjerno zaraze koronavirusom kako bi stekli imunitet prije početka sezone, ali kako njegov prijedlog "nije bio dobro prihvaćen".

- Imamo četiri vozača u Formuli 1 i još osam ili deset mladih vozača. Radi se o mladim i zdravim dečkima i kao takvi u odličnom zdravlju. Htio sam organizirati kamp na kojem bi se zarazili. Time bi stekli imunitet i bili spremni za početak sezone. Ipak, ta moja ideja nije naišla na odobravanje - izjavio je 76-godišnji Marko koji vodi odjel za mlade vozače, a u Red Bullu radi i kao: savjetnik.

