Kakav nogometni dan! Hajduk u Puli, Real protiv Bayerna u Ligi prvaka. Evo gdje gledati susrete

Prvi utorak u mjesecu travnju donosi spektakularni nogometni program. Najprije, od 15.45 sati, gledat ćemo nastavak 28. kola Hrvatske nogometne lige, koja će usred tjedna ponuditi dvije utakmice. U prvom susretu dana snage će odmjeriti Vukovar '91 protiv Lokomotive, dok će Istra 1961 u kasnijem terminu od 18 sati ugostiti Hajduk.

Osijek: SuperSport HNL, 27. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Hajduk | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Podsjetimo, 28. kolo otvorili su još u petak Varaždin i Gorica remijem od 1-1. U subotu je Dinamo "razmontirao" Osijek 7-0, a hrvatski prvak Rijeka slavila je 2-0 u Koprivnici protiv Slaven Belupa. Za razliku od nekih drugih europskih liga, poput talijanske, u Hrvatskoj se nije igralo na Uskrs i Uskršnji ponedjeljak.

Podsjetimo, Dinamo je vodeći u HNL-u sa 66 osvojenih bodova iz 28 utakmica. Hajduk mu je prvi pratitelj s 53 osvojena boda iz 27 utakmica. Istra je petoplasirana s 36 bodova, koliko ima i Slaven na šestom mjestu. Vukovar je na posljednjem mjestu s 20 bodova, pet manje od Osijeka koji je deveti.

Prijenos obje HNL utakmice po običaju će biti na programu MaxSport 1, a splitski klub moguće je pratiti i putem kanala HDTV.

Europski spektakl

Ove su utakmice sjajna uvertira za ono što dolazi navečer. U terminu od 21 sat igraju se prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Derbi večeri uz prijenos na Arena Sport 1 pripada Real Madridu i Bayernu, koji će se suočiti na Santiago Bernabeuu uoči uzvratne utakmice u Bavarskoj iduće srijede.

Bayern je do četvrtfinala stigao nakon uvjerljivog dvomeča protiv Atalante, koju je izbacio s ukupnih 10-2. Real je bio uvjerljiv protiv Manchester Cityja, kojeg je izbacio s 5-1 u dvije utakmice. U odnosu na te utakmice, Real će biti snažniji za Kyliana Mbappea te Judea Bellinghama, koji su se oporavili od svojih ozljeda.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Međutim,"kraljevski klub" pretrpio je veliki udarac u obrani. Thibaut Courtois propustit će obje utakmice zbog ozljede prepone. S druge strane, Harry Kane propustio je ligašku utakmicu prošli vikend i nije 100 posto spreman za utakmicu u Madridu.

U drugoj utakmici, također od 21 sat, lider engleskog prvenstva, Arsenal, gostovat će kod Sportinga u Lisabonu. Prijenos utakmice bit će na kanalu Arena Sport 3, a iza "topnika" su dva bolna poraza, najprije su izgubili finale Carabao kupa od Manchester Cityja, a ove su subote izgubili od Southamptona te ispali iz četvrtfinala Kupa.