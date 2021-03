Nogometaši Hoffenheima srušili su treću momčad Bundeslige Wolfsburg 2-1, a junak susreta bio je... A tko drugi nego Andrej Kramarić! Hrvat je zabio za pobjedu i stigao do 14. prvenstvenog gola. Ispred njega su samo Lewandowski (28), Andre Silva (19), Haaland (17) i Weghorst (15).

POGLEDAJTE VIDEO: Olmo na treningu

Domaćin je poveo u 8. minuti preko Baumgartnera da bi najbolji strijelac gostiju Weghorst poravnao u 23. Bolji je Wolfsburg bio u prvom dijelu, no nakon jedne greške sijevnula je kontra Hoffenheima, a na pravom mjestu u pravo vrijeme našao se Andrej Kramarić.

Kaderabek se odlično sjurio po boku, prihvatio loptu i centrirao u sredinu. Prvotno je gađao Beboua, no Togoanac ju je promašio. Ispalo je da je cijeloj momčadi učinio uslugu jer lopta se prošetala do Kramarića, koji je još jednom kao i mnogo puta do sada bio na pravom mjestu i pospremio ju u mrežu! Kao nekad veliki Pippo Inzaghi.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Bio je to gol koji je na koncu presudio pobjednika pošto su mreže u nastavku mirovale. Wolfsburg je bio bolji, imao je inicijativu, stvarao je prilike, no Hoffenheim je uspio preživjeti i na koncu odnio vrlo vrijednu pobjedu kojom se primaknuo 6. mjestu koje vodi u Europsku ligu. Od Europe ga dijeli još devet bodova.

Kod Wolfsburga nije bilo hrvatskih igrača na terenu, Josip Brekalo je ostao na klupi, a Marin Pongračić odrađuje crveni karton.

RB Leipzig je na vrhu preskočio Bayern svladavši u gostima Freiburg s 3-0 pogocima Nkunkua u 41., Sørlotha u 64. i Forsberga u 79. minuti. Klub s istoka Njemačke ima bod više i utakmicu više o Bavaraca, koji danas igraju veliki derbi s Borussijom Dortmund.