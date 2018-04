Kakav otac takav sin: Cristiano Jr. oponašao je očeve škarice

Cristiano Ronaldo prošlog je tjedna zabio jedan od najljepših golova u svojoj karijeri. Prekrasnim škaricama u četvrtfinalu Lige prvaka 'presudio' je Juventusu, a ono što može napraviti Ronaldo, može i njegov sedmogodišnji sin Cristiano Jr.

U nedjelju je odigran derbi kola španjolskog prvenstva gdje su Real i Atletico podijelili bodove (1-1), a poslije utakmice na scenu je stupio Cristiano Jr. koji je imitirao svog oca te zabio prekrasan gol škaricama. Slične škarice već je više puta pokušao što jasno otkrivaju ranije snimke.

Throwback to Cristiano Jr scoring a bicycle kick at the Bernabéu. Like father, like son 😉 pic.twitter.com/fY8g32KDdl

Osim što je oponašao oca sjajnim škaricama, Ronaldov sin je poznat i po tome da ima isti način izvođenja slobodnih udaraca kao i sam Cristiano, ali isto tako već sada pozira kao njegov otac dok proslavlja gol.

Cristiano jr. says "Daddy i want to be like you "

N he has already started it.. @Cristiano @realmadrid @FollowOller @LifeIsStrange pic.twitter.com/mjFjbbObwF