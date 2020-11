Kakav peh: Ibra u 93. minuti spasio bodove protiv Jurića!

U šestoj minuti je Veronu u vodstvo doveo Barak, a već 13 minuta kasnije bilo je 2-0! Calabria je išao blokirati udarac protivnika i poslao ga ravno u mrežu. Milanu je bod spasio Ibrahimović

<p>Hrvatski trener<strong> Ivan Jurić </strong>s Veronom prolazi kroz izvrsnu sezonu, a nakon nekoliko briljantnih rezultata zamalo je postigao možda i najveći dosad ove sezone. Verona je cijelu utakmicu vodila protiv Milana i naposljetku remizirala 2-2.</p><p>U šestoj minuti je Veronu u vodstvo doveo Barak, a već 13 minuta kasnije bilo je 2-0! Calabria je išao blokirati udarac protivnika i poslao ga ravno u mrežu...</p><p>Već u 27. minuti Milan je smanjio protivničko vodstvo na jako sretan način. Branič Verone Magnani na protivničkom je ubačaju reagirao poput napadača i briljantno ga skrenuo u mrežu, ali - svoju!</p><p>Milan je nastavio pritiskati te je imao gotovo dvostruko više posjeda lopte, kao i znatno više udaraca na gol, a sve se to zamalo kapitaliziralo izjednačenjem u 65. minuti kada je<strong> Zlatan Ibrahimović</strong> pucao penal. Ipak, Ibra je loptu poslao visoko u oblake, a Verona zamalo zadržala vodstvo do samog kraja.</p><p>Ipak, nije to tako izgledalo u 90. minuti kada je Calabria zabio gol za izjednačenje! No potom je došao VAR pregled i rekao - bilo je igre rukom, ništa od gola! No Ibrahimović jednostavno nije mogao pustiti. U 93. minuti glavom je izjednačio!</p><p><strong>Ante Rebić </strong>ušao je u igru u drugom poluvremenu. <strong>Ivor Pandur </strong>utakmicu je odsjedio na klupi.</p><p>Milan je i dalje prvi, a Verona osma.</p>