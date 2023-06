Kakav pehist! Ziyechu ponovno propao već dogovoren transfer

Posljednji dan zimskog prijelaznog roka: Hakim Ziyech fotografira se u dresu PSG-a, obavlja liječničke preglede, ali Chelsea triput šalje dokumentaciju na krivu mail adresu. I transfer propada! Jer rok je probijen. Messi, Mbappé i Neymar neće mu biti suigrači, Marokanac ostaje u Chelseaju...

A mogao bi ostati i nakon ljetnog prijelaznog roka. Jer mu je navodno propao i već dogovoreni transfer u Al-Nassr! Naime, Ziyech nije prošao liječnički pregled u saudijskom klubu zbog problema s koljenom pa je veliki posao stopiran, piše Sky Sports.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Marokanski krilni napadač, koji prema Transfermarktu vrijedi 16 milijuna eura, odigrao je za Chelsea ukupno 90 minuta od početka travnja, no u nedavnom porazu Maroka od Južne Afrike u 5. kolu kvalifikacija za Afrički kup nacija odradio je punu minutažu. Je li u međuvremeno došlo do nove ozljede, ili je načeo neku staru, zasad nije poznato, no Ziyech bi mogao postati jedan od najvećih pehista svjetskog nogometa.

Podsjetimo, Marokanac je u Chelsea stigao 2020. za 40 milijuna eura iz Ajaxa i odigrao 107 utakmica za londonski klub.