Kakav početak nove sezone F1! Verstappen izletio, a Mercedes pokazao zašto je glavni favorit

Početak nove sezone Formule 1 u Melbourneu donio je jedne od najzanimljivijih kvalifikacija posljednjih godina. George Russell osigurao je prvi pole position sezone za dominantni Mercedes, koji je potvrdio potpunu nadmoć zaključavanjem prvog startnog reda s debitantom Kimijem Antonellijem. Sesiju je obilježio šokantan sudar četverostrukog prvaka Maxa Verstappena već u Q1, niz tehničkih kvarova i bizarnih incidenata koji su u potpunosti ispremiješali startni poredak za Veliku nagradu Australije.

Najveći šok dogodio se već na polovici prve kvalifikacijske runde. Max Verstappen, jedan od glavnih favorita za naslov, u svom prvom brzom krugu izgubio je kontrolu nad bolidom pri kočenju za prvi zavoj. Stražnji kraj Red Bulla se zablokirao, poslavši ga u nekontroliranu vrtnju preko šljunka ravno u zaštitnu ogradu. Kvalifikacije su za Nizozemca bile gotove prije nego što su i počele, a bijesna poruka timu otkrila je uzrok.

​- Stražnja osovina se jednostavno zaključala. Fantastično - poručio je kratko i nervozno Verstappen preko radija.

Njegov sudar izazvao je crvenu zastavu, a budući da nije postavio vrijeme, startat će s jedne od posljednjih pozicija. No, tu nije bio kraj problemima za velika imena. Na stazu zbog tehničkih kvarova uopće nisu izašli Carlos Sainz u Williamsu i Lance Stroll u Aston Martinu. U Q1 su ispali i Fernando Alonso, čiji se Aston Martin mučio cijeli vikend, te oba vozača novog tima Cadillac, Sergio Pérez i Valtteri Bottas.

Dok je Red Bull proživljavao debakl, Mercedes je pokazao zašto su ih smatrali favoritima uoči sezone. George Russell bio je klasa za sebe, postavljajući najbrža vremena s lakoćom i na kraju osvojio pole position s uvjerljivim krugom od 1:18,518.

Ipak, junak dana bio je njegov mladi timski kolega Kimi Antonelli. Talijan je na trećem slobodnom treningu doživio težak sudar, a njegov je bolid bio teško oštećen. Prekid izazvan Verstappenovim sudarom dao je Mercedesovim mehaničarima ključno dodatno vrijeme da završe popravke. Ne samo da je Antonelli uspio izaći na stazu, već je odvozio senzacionalno i osigurao drugo mjesto, kompletiravši prvi startni red za "srebrne strijele".

​- Današnji heroji su mehaničari. Nismo imali vremena ni podesiti bolid, samo smo izašli na stazu. Nije bilo lako, morao sam kopati duboko - izjavio je presretni Antonelli.

Međutim, Mercedesova operacija nije prošla bez drame. Na samom početku Q3, Antonellijev bolid pušten je iz garaže s ventilatorima za hlađenje koji su još uvijek bili pričvršćeni na bočne stranice. Jedan od njih otpao je nasred staze, a na njega je naletio Lando Norris u McLarenu, uništivši ga u tisuću komadića. Sesija je odmah prekinuta crvenom zastavom kako bi se očistili ostaci, a Mercedes će se gotovo sigurno suočiti s istragom i mogućom kaznom zbog opasnog puštanja bolida na stazu. Srećom po njih, Antonelli i Norris su prošli bez veće štete.

U sjeni Mercedesa, najbolji od ostatka bio je Red Bullov debitant Isack Hadjar, koji je impresivnim trećim mjestom spasio čast austrijske momčadi. Francuz je pokazao iznimnu mirnoću i iskoristio potencijal bolida, ostavivši iza sebe Ferrarijev dvojac. Charles Leclerc startat će kao četvrti, a Lewis Hamilton tek kao sedmi.

Između njih smjestio se McLaren, s domaćim herojem Oscarom Piastrijem na petom i Landom Norrisom na šestom mjestu. Krug desetorice najbržih zatvorili su vozači Racing Bullsa Liam Lawson i Arvid Lindblad te Gabriel Bortoleto u Audiju, koji zbog tehničkog kvara uoči Q3 nije ni sudjelovao u borbi za pole position.