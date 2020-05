Kakav snagator: 'Planina' iz Igre prijestolja dignuo 501 kg

Islandski snagator i glumac Hafthor Bjornsson postavio je u subotu novi svjetski rekord u mrtvom dizanju, podigavši 501 kilogram tijekom događaja koji je izravno prenošen putem ESPN-ova profila na Twitteru.

Bjornsson je svjetsku slavu stekao kao glumac, a njegova najpoznatija uloga je ona u kojoj je utjelovio Ser Gregora 'Planinu' Cleganea u iznimno gledanoj seriji Igra prijestolja, a od subote je i vlasnik svjetskog rekorda, kojeg je od 2016. držao Britanac Eddie Hall, prvi čovjek koji je uspio podići 500 kg.

