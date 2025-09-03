Kakav šok za naše susjede: Izgubili od Velike Britanije i ispali s EuroBasketa...

Košarkaška reprezentacija Crne Gore doživjela je jedan od najbolnijih poraza u svojoj povijesti, izgubivši od Velike Britanije rezultatom 89-83 u ključnoj utakmici za prolazak u osminu finala Eurobasketa. Ovaj poraz ne samo da je označio šokantnu eliminaciju s turnira, već i gorak kraj reprezentativne karijere za Nikolu Vučevića (34), najveću zvijezdu momčadi, koji je nakon utakmice objavio odlazak u reprezentativnu mirovinu..

U utakmicu posljednjeg kola skupine B, Crna Gora je ušla sa sudbinom u svojim rukama. Pobjeda protiv Velike Britanije, reprezentacije koja je do ovog susreta zabilježila sva četiri poraza na prvenstvu, bila je imperativ za prolazak u nokaut fazu koja se održava u Rigi. Međutim, ono što je trebalo biti rutinsko odrađivanje posla pretvorilo se u noćnu moru.

Foto: HEIKKI SAUKKOMAA/REUTERS

Britanci su odigrali utakmicu turnira, predvođeni fantastičnim Mylesom Hessonom koji je ubacio 25 poena uz sedam skokova, te Akwasijem Yeboahom koji je dodao 23 poena. Iako je Crna Gora u posljednjoj četvrtini uspjela preokrenuti rezultat i doći do vodstva, Britanci su pokazali nevjerojatnu mentalnu snagu. Ključni trenutak dogodio se kada je Hesson pogodio trojku za ponovno vodstvo, nakon čega Crna Gora više nije pronašla put do preokreta. Na kraju je to bila prva pobjeda za Veliku Britaniju na Eurobasketu u posljednjih 12 godina, pobjeda koja je uništila snove Crne Gore.

Dok je momčad kolektivno podbacila, s čak 18 izgubljenih lopti koje su se pokazale preskupima, kapetan Nikola Vučević odigrao je utakmicu za pamćenje. Centar Chicago Bullsa bio je dominantan na oba kraja parketa, završivši susret s nevjerojatnim učinkom od 31 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Činio je sve što je u njegovoj moći da povuče momčad prema pobjedi, no ostao je usamljen. Mediji su njegovu igru opisali kao "fantastičnu", ističući kako ga je bilo "tužno gledati" dok se u očaju bori protiv neizbježnog.

Njegov trud na kraju nije bio nagrađen, a slike Vučevića nakon posljednjeg sučevog zvižduka, slomljenog i na rubu suza, obišle su košarkaški svijet. Bio je to tragičan kraj za jednog od najvećih igrača koje je Crna Gora ikada imala.

Foto: HEIKKI SAUKKOMAA/REUTERS

Ono što je uslijedilo nakon poraza dodatno je rastužilo navijače. Vidno potresen, 34-godišnji Vučević potvrdio je da je ovo bila njegova posljednja utakmica u dresu s nacionalnim grbom.

- Grozan je osjećaj završiti reprezentativnu karijeru na ovaj način. Volio bih da sam mogao igrati još u Rigi, ali tako je kako je. Želim zahvaliti svojim suigračima, trenerima i, najvažnije, navijačima na svemu što su učinili tijekom moje karijere u reprezentaciji. Bila mi je čast igrati ovdje, ali to je sport. Uživao sam, no vrijeme je da nove generacije ostave svoj trag - kazao je Vučević.

Foto: Trienitz

Vučević je za seniorsku reprezentaciju debitirao na Eurobasketu 2011. godine. Odigrao je šest velikih natjecanja – četiri europska i dva svjetska prvenstva. U 39 službenih utakmica za Crnu Goru u FIBA natjecanjima, prosječno je bilježio 13.6 poena i 7.8 skokova, ostavivši neizbrisiv trag.

Porazom Crne Gore najviše je profitirala Švedska, koja je unatoč kasnijem porazu od Litve, zahvaljujući boljoj koš-razlici u trokutu s Crnom Gorom i Velikom Britanijom, osigurala četvrto mjesto u skupini i prolazak u osminu finala.