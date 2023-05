Kakav šok za Nexe: Sesvete slavile u Našicama i plasirale se na završnicu hrvatskog kupa

U Našicama je odigrana posljednja utakmica četvrtfinala hrvatskog kupa za rukometaše. Veliki šok priredila je momčad Sesveta koja je s 30-29 slavila protiv Nexea u Našicama. Domaćini su dobro počeli susret. I vodili su prvih osam minuta. Onda prednost odlazi na drugu stranu.

Tako je to bilo praktički cijelo prvo poluvrijeme. Uglavnom je to bila razlika od jednoga pogotka. Malo su vodili domaći, malo gosti. Kao da su treneri imali samo jednu misao na pameti, ne dopustiti suparniku da se rezultatski odvoji. Prvo je poluvrijeme ke završilo rezultatom 16-15 za Sesvete.

Foto: Rk Nexe, Facebook

U nastavku je Nexe malo pojačalo ritam. Brzo je stiglo do izjednačenja pa nakon osam minuta igre i dva pogotka razlike. Ponovili su to još dva puta, prije nego što je Sesvete uspjelo izjednačiti na 22-22. Od toga trenutka do kraja bio je to pravi „ruski rulet“ u kojem je svaki promašaj ili vratarska obrana mogla biti presudna.

Sesvećani mirniji u završnici utakmice

Nexe je u posljednjih deset minuta propustilo priliku realizirati i jedan sedmerac. Na kraju su u dramatičnom raspletu spretniji i sretniji bili gosti. Naime, 40-tak sekundi prije kraja Sesvećani pod pritiskom uzimanja lopte pucaju, lopta se od živog zida odbija do desnog krila koje zabija za 29-30. Branko Tamše naravno nakon 5-6 sekundi zove minutu predaha. Nexe je imalo 27 sekundi za posljednji napad, odnosno izjednačenje. Ali, u pogrešno složenom križanju bacaju loptu u out i otvaraju Sesvetama priliku da odu u polufinale. Naravno da su gosti lako sačuvali loptu preostalih pet sekundi i započeli veliko slavlje.

Najbolji u redovima pobjednika bio je Nikola Finek koji je zabio sedam golova, dok je kod Nexea najbolji bio reprezentativac Marin Jelinić koji je osam puta tresao mrežu.

Foto: Rk Nexe, Facebook

Momčad iz predgrađa Zagreba zaista igra sezonu za povijest. U EHF kupu došli su do četvrtfinala, čvrsto drže treće mjesto na tablici, a sada su i prvi put slavili u Našicama i neočekivano se plasirali na Final Four kupa.

Sesvećani će se tako na završnici kupa pridružiti Trogiru, Bjelovaru i PPD Zagrebu. Ždrijeb poluzavršnice održat će se u ponedjeljak, 8. svibnja u 12.00 sati u Trofejnoj dvorani Hrvatskog rukometnog saveza. Festival rukometa u sklopu kojeg će se održati i završnica kupa održava se od 25. – 28.svibnja u Poreču.

