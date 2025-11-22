Nakon utakmice uslijedila je i tučnjava na tribinama, a kasnije i na parkingu. Zanimljivo, ovo je bio dvoboj prvoplasiranih momčadi Prve NL. Dubrava je ostala druga sa 25 bodova, dok je Rudeš vodeći sa 29
VIDEO Letjele šake na Peščenici! Dubrava napravila nevjerojatan preokret od 0-3, a onda 'fajt'
Dubrava Tim Kabel je pobijedila Rudeš 4-3 u spektakularnoj utakmici 16. kola Prve NL! Rudeš je nakon prvih 45 minuta imao prednost 0-3, ali nije mu bilo dovoljno niti za bod.
Poveli su gosti u 16. minuti golom Celjaka, a Fernandes je u 38. pogodio za 0-2. Sjajno prvo poluvrijeme gostiju zaključio je Korač u 45. za velikih 0-3.
Ipak, tri promjene domaćeg trenera Davora Mladine na samom početku drugog poluvremena urodile su plodom. Zahora je smanjio rezultat u 53., ali nitko nije očekivao što će uslijediti u samoj završnici.
Prvo je Šepić u 81. zabio za 2-3, a dvije minute kasnije Pernar je izjednačio na 3-3. To nije bio kraj uzbuđenjima, već Matić u petoj minuti sudačke nadoknade pogađa za 4-3 i nevjerojatan preokret Dubrave!
Nakon utakmice uslijedila je i tučnjava na tribinama, a kasnije i na parkingu. Zanimljivo, ovo je bio dvoboj prvoplasiranih momčadi Prve NL. Dubrava je ostala druga sa 25 bodova, dok je Rudeš vodeći sa 29.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+