VIDEO Letjele šake na Peščenici! Dubrava napravila nevjerojatan preokret od 0-3, a onda 'fajt'

Dubrava Tim Kabel je pobijedila Rudeš 4-3 u spektakularnoj utakmici 16. kola Prve NL! Rudeš je nakon prvih 45 minuta imao prednost 0-3, ali nije mu bilo dovoljno niti za bod.

Poveli su gosti u 16. minuti golom Celjaka, a Fernandes je u 38. pogodio za 0-2. Sjajno prvo poluvrijeme gostiju zaključio je Korač u 45. za velikih 0-3.

Ipak, tri promjene domaćeg trenera Davora Mladine na samom početku drugog poluvremena urodile su plodom. Zahora je smanjio rezultat u 53., ali nitko nije očekivao što će uslijediti u samoj završnici.

Prvo je Šepić u 81. zabio za 2-3, a dvije minute kasnije Pernar je izjednačio na 3-3. To nije bio kraj uzbuđenjima, već Matić u petoj minuti sudačke nadoknade pogađa za 4-3 i nevjerojatan preokret Dubrave!

Nakon utakmice uslijedila je i tučnjava na tribinama, a kasnije i na parkingu. Zanimljivo, ovo je bio dvoboj prvoplasiranih momčadi Prve NL. Dubrava je ostala druga sa 25 bodova, dok je Rudeš vodeći sa 29.