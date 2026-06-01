Obavijesti

Sport

Komentari 1
SENZACIONALNA VIJEST

Kakav transfer hrvatskog kluba! U Kustošiju će doći arsenalovac

Piše Hrvoje Tironi, Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Kakav transfer hrvatskog kluba! U Kustošiju će doći arsenalovac
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Fabrizio Romano je otkrio javnosti senzacionalan transfer u drugoj hrvatskoj ligi. Arsenalov talentirani desni bek Josh Nichols (19) dolazi u Kustošiju. Potpisat će dvogodišnji ugovor i zaigrati za novog drugoligaša

Admiral

Popularni insajder za transfere Fabrizio Romano objavio je kako će u novog drugoligaša Kustošiju doći nogometaš mlade ekipe Arsenala i polaznik njihove nogometne škole Josh Nichols (19). Englez igra na poziciji desnog beka, a ima i jedan nastup za prvu ekipu 'topnika' u sezoni 2024./25. u Liga kupu. Transfer su nam službeno potvrdili iz kluba. 

Za mlađe ekipe londonskog kluba odigrao je 83 utakmice, zabio dva gola i podijelio dvije asistencije. Za hrvatski klub potpisat će ugovor u trajanju od dvije godine.

Kustošija je ostvarila plasman u 1. NL hrvatskog nogometa. Završila je druga u trećem rangu iza prve Segeste, a ispred trećeg Jadrana iz Ploča te četvrtih Ždralova iz Bjelovara koji su također ostvarili plasman u ligu iznad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi najboljeg na svijetu, ali skriva obline i lice svaki put u javnosti
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi najboljeg na svijetu, ali skriva obline i lice svaki put u javnosti

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora
UŽIVO Transferi: Hajduk ostaje bez još dvojice mladih talenata?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk ostaje bez još dvojice mladih talenata?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Španjolska - Hrvatska 2-3: Dedić zabio hat-trick, ali ništa od čuda za plasman u polufinale Eura
MALI 'VATRENI' SE OPROSTILI POBJEDOM

Španjolska - Hrvatska 2-3: Dedić zabio hat-trick, ali ništa od čuda za plasman u polufinale Eura

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 2-3 Dedić je bio glavni junak i zabio hat-trick, a za 'furiju' su zabijali Sanchez i Alves. Hrvatska se oprostila od Eura kao treća u skupini zbog lošije gol razlike. Belgija je slavila protiv Estonije 1-0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026