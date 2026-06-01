Fabrizio Romano je otkrio javnosti senzacionalan transfer u drugoj hrvatskoj ligi. Arsenalov talentirani desni bek Josh Nichols (19) dolazi u Kustošiju. Potpisat će dvogodišnji ugovor i zaigrati za novog drugoligaša
Kakav transfer hrvatskog kluba! U Kustošiju će doći arsenalovac
Popularni insajder za transfere Fabrizio Romano objavio je kako će u novog drugoligaša Kustošiju doći nogometaš mlade ekipe Arsenala i polaznik njihove nogometne škole Josh Nichols (19). Englez igra na poziciji desnog beka, a ima i jedan nastup za prvu ekipu 'topnika' u sezoni 2024./25. u Liga kupu. Transfer su nam službeno potvrdili iz kluba.
Za mlađe ekipe londonskog kluba odigrao je 83 utakmice, zabio dva gola i podijelio dvije asistencije. Za hrvatski klub potpisat će ugovor u trajanju od dvije godine.
🚨🇭🇷 19 year old defender Josh Nichols leaves Arsenal and he’s set to sign for Croatian side NK Kustosija.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026
Agreement in place on two year contract for Nichols who will continue his career in Croatia after being part of PL winners squad. pic.twitter.com/S5Rpc7Ghs0
Kustošija je ostvarila plasman u 1. NL hrvatskog nogometa. Završila je druga u trećem rangu iza prve Segeste, a ispred trećeg Jadrana iz Ploča te četvrtih Ždralova iz Bjelovara koji su također ostvarili plasman u ligu iznad.
