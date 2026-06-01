Kakav transfer hrvatskog kluba! U Kustošiju će doći arsenalovac

Popularni insajder za transfere Fabrizio Romano objavio je kako će u novog drugoligaša Kustošiju doći nogometaš mlade ekipe Arsenala i polaznik njihove nogometne škole Josh Nichols (19). Englez igra na poziciji desnog beka, a ima i jedan nastup za prvu ekipu 'topnika' u sezoni 2024./25. u Liga kupu. Transfer su nam službeno potvrdili iz kluba.

Za mlađe ekipe londonskog kluba odigrao je 83 utakmice, zabio dva gola i podijelio dvije asistencije. Za hrvatski klub potpisat će ugovor u trajanju od dvije godine.

🚨🇭🇷 19 year old defender Josh Nichols leaves Arsenal and he’s set to sign for Croatian side NK Kustosija.



Agreement in place on two year contract for Nichols who will continue his career in Croatia after being part of PL winners squad. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Kustošija je ostvarila plasman u 1. NL hrvatskog nogometa. Završila je druga u trećem rangu iza prve Segeste, a ispred trećeg Jadrana iz Ploča te četvrtih Ždralova iz Bjelovara koji su također ostvarili plasman u ligu iznad.