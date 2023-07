Kako će Hajduk izgledati uz Livaju? Prinova ide na klupu, a Belgijac nema koga zamijeniti

Nakon nekoliko dana slijeganja dojmova i par puta odgledane snimke Superkupa, ostaje isti dojam, Hajduk je po svemu bio ravnopravan suparnik Dinamu, a Zagrepčani su došli do trofeja zbog individualne kvalitete nekolicine svojih igrača, u prvom redu Martina Baturine i Brune Petkovića.

Mogla je ta utakmica otići i na drugu stranu, imao je Hajduk nekoliko lijepih prilika koje nisu realizirali u prvom redu zbog neiskustva prednje linije. Jednu izglednu priliku propustio je realizirati Leon Dajaku, mladi Filip Čuić i Rokas Pukštas pucali su za malo preko grede...

POGLEDAJTE VIDEO:

U petak je 'popravni ispit', ako se prvenstvena utakmica u odnosu na Superkup koji nosi trofej tako može nazvati, a u petak će Hajduk biti jači za Marka Livaju. Za njegovu kvalitetu i iskustvo, za njegove realizatorske sposobnosti, za primanje i odlaganje lopti suigračima..., za sve ono što Marko Livaja radi bolje od ostalih i zbog čega je uostalom već dvije sezone najbolji igrač i strijelac HNL-a. Na klupu bi trebao ići Leon Dajaku.

S Livajom na terenu neke će se stvari sigurno mijenjati i u rasporedu. Primjerice, ulaskom Livaje Mlakar bi se iz vrha napada trebao spustiti na krilnu poziciju, odatle ulaziti u sredinu i oslobađati koridor za Melnjaka koji to sjajno koristi i ubacuje se iz drugog plana. S Livajom u špici onih nekoliko dubinskih lopti koje je uputio Vadis Odjidja na rub kaznenog prostora ostat će u posjedu, neće biti izgubljene, a smanjit će se i pritisak na ostatak momčadi jer će obrana Dinama morati biti koncentrirana na Livaju, s kojim bi u postavi Hajduku trebalo biti kudikamo lakše. S Livajom bi ostatak momčadi trebao, slikovito rečeno, prodisati. Imat će i više vremena, i više prostora...

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Što bi Leko još mogao napraviti da bi mu momčad u petak izgledala bolje nego u prošlu subotu? Trener Hajduka najbolje poznaje svoju momčad i ima najpreciznije informacije, a naš dojam je da je u Superkupu izostao očekivani doprinos Dolčeka i Dajakua, odnosno, da je nakon ulaska Sahitija i povlačenja Mlakara na krilnu poziciju Hajduk izgledao bolje i opasnije. Povratkom Livaje Mlakar bi se svakako trebao vratiti na bok, a je li ulazak Sahitija umjesto Dolčeka na drugi bok još jedna opcija za petak, to zna samo Leko.

S nekoliko lijepih poteza i Vadis Odjidja je potvrdio zbog čega je doveden. Kod njega kvaliteta i iskustvo nisu upitni, no upitno je koliko je s obzirom na godine i da nije prošao pripreme s momčadi, u ovom trenutku spreman za veću rolu. S druge strane, i umjesto koga? Krovinović je neupitan starter, igrač koji osigurava balans momčadi, bez kojeg nema ni ofenzivnog Mlakara, ni ubacivanja Melnjaka iz drugog plana. U očima nekih navijača Filip prečesto ostaje u sjeni, ali njegov učinak je kud i kamo veći od brojki u koloni postignutih golova i asistencija.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uz Krovinovića je važan kotač ove momčadi i Pukštas, koji nosi mladost i energiju kakvu Odjidja ne može imati. Dojam s tribina je da bi Pukštas mogao biti upotrebljen i kao svojevrstan marker za Baturinu, da ga pritisne i onemogući mu da ulazi u međuprostore i odatle s loptom u nogama stvara nered u Hajdukovoj obrani. Pukštas ima i energiju, i agresivnost, i odgovornost da tu zadaću obavi, no Leko bi morao taktički presložiti momčad kako bi mu omogućio da se posveti toj zadaći.

Treća poluga u veznom redu je Yassine Benrahou, koji je u Superkupu imao dosta lopti u nogama, no nije pronalazio načina da je distribuira do Dajakua, Dolčeka i Mlakara. Bez Livaje je i njemu bilo teško igrati, a ostalim suigračima ulaziti u otvorene prostore kojih jednostavno nema. Što će Leko 'iskemijati' za petak teško je predvidjeti, no neće puno pogriješiti ako na teren pošalje zadnju liniju i vezni red u istom sastavu te ako mu na krilima zaigraju Sahiti i Mlakar iza Livaje. Sa svježim Odjidjom s klupe, koji bi mogao ući u nastavku, možda i s Krovinovićem u nešto ofenzivnijoj roli u štafeti s Benrahouom nakon ulaska Odjidje, pa prodornim Dolčekom, Brajkovićem, Čuićem, Dajakuom... ako zatreba, Leko ima jako puno opcija...